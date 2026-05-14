ABD arabuluculuğundaki Lübnan - İsrail görüşmelerinin 3. turu başlıyor
ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelerin üçüncü turu bugün Washington'da başlıyor. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD’nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelerin üçüncü turu bugün Washington’da başlıyor. İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde yapılacak temaslar, yeni bir savaş riskini önleme açısından kritik.
ABD’nin ev sahipliğinde Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin üçüncü turu bugün Washington’da başlayacak. İki gün sürmesi beklenen görüşmeler, 17 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesine günler kala gerçekleşecek.
Diplomatik kaynaklara göre temaslar, yalnızca müzakere sürecinin devamı açısından değil, İsrail’in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların yeniden geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini önlemek bakımından da kritik önem taşıyor.
İsrail saldırıları gölgesinde görüşme
İsrail ordusu son günlerde Lübnan’ın farklı bölgelerine saldırılarını artırdı. Dün düzenlenen saldırılarda yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Tel Aviv yönetimi operasyonların süreceği mesajını verdi.
Lübnanlı siyasi çevreler ve diplomatik kaynaklar, mevcut tabloyu “ateş altında müzakere” olarak değerlendiriyor.
Lübnan heyetine eski Washington Büyükelçisi Simon Karam’ın başkanlık etmesi bekleniyor. Görüşmelere ayrıca Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter ve Beyrut’taki ABD Büyükelçisi Mişel İsa’nın katılması öngörülüyor.
Lübnan’ın önceliği kalıcı ateşkes
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakanı Nevvaf Selam başta olmak üzere Lübnanlı yetkililer, görüşmelerde öncelikli hedefin ateşkese tam uyulması olduğunu vurguluyor.
Beyrut yönetimi, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesini ve Lübnan ordusunun güney sınırına tam olarak konuşlandırılmasını talep ediyor. Lübnan ayrıca ABD’den İsrail üzerindeki baskıyı artırmasını istiyor.
Hizbullah doğrudan görüşmelere karşı
Hizbullah ise İsrail ile doğrudan müzakere yürütülmesine karşı çıkmayı sürdürüyor. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, son açıklamalarında dolaylı müzakereleri desteklediklerini ancak doğrudan görüşmelere karşı olduklarını söyledi.
Kasım, Lübnan yönetimine “İsrail’e kazanç sağlayan ve karşılıksız tavizler verilen doğrudan müzakerelerden çekilme” çağrısında bulundu.
ABD: Güvenlik ve sınır meseleleri görüşülecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, görüşmelerde güvenlik kaygıları, sınır meseleleri ve Hizbullah’ın Lübnan’daki etkisinin sona erdirilmesi gibi başlıkların ele alınacağını açıklamıştı.
Washington yönetimi ayrıca kalıcı barış ve güvenlik düzenlemeleri oluşturulması, Lübnan’ın egemenliğinin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi ve yeniden inşa sürecine yönelik adımların görüşüleceğini belirtiyor.
Ateşkese rağmen yüzlerce kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, 17 Nisan’daki ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 380 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İsrail ile Lübnan arasında ilk üst düzey doğrudan temaslar 14 ve 23 Nisan’da Washington’da gerçekleştirilmişti. Bu görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan’da geçici ateşkesi ilan etmişti.