Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/israil-ateskese-ragmen-beyrutun-guneyinde-2-araca-iha-saldirisi-duzenledi-1105695840.html
İsrail ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi
İsrail ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın başkent Beyrut’un güneyindeki sahil yolunda seyir halindeki 2 aracı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T12:25+0300
2026-05-13T12:25+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
lübnan
beyrut
lübnan resmi haber ajansı (nna)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0d/1105695985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c150361e89f8882fa08ef19fb664a65.jpg
İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail’e ait İHA'lar Beyrut’un güneyindeki Ciyye otoyolunda yaklaşık 1 saat arayla 2 araca saldırı düzenledi.Saldırılarda hedef alınan araçların alev aldığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.İsrail'in güneye saldırıları sürüyorİsrail ordusu sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ile Şakra beldeleri arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.İsrail uçakları ayrıca Sur ilçesine bağlı Mecdel Zun beldesini de hedef aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/israil-trumpin-iranla-kotu-bir-anlasma-yapabileceginden-endiseleniyor-1105688299.html
i̇srail
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0d/1105695985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71b40579187ab291573617ad1ac00c60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, lübnan, beyrut, lübnan resmi haber ajansı (nna)
i̇srail, lübnan, beyrut, lübnan resmi haber ajansı (nna)

İsrail ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi

12:25 13.05.2026
© AA / Houssam Shbaroİsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
© AA / Houssam Shbaro
Abone ol
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın başkent Beyrut’un güneyindeki sahil yolunda seyir halindeki 2 aracı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.
İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail’e ait İHA'lar Beyrut’un güneyindeki Ciyye otoyolunda yaklaşık 1 saat arayla 2 araca saldırı düzenledi.
© AA / Houssam Shbaroİsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi
© AA / Houssam Shbaro
Saldırılarda hedef alınan araçların alev aldığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
© AA / Houssam Shbaroİsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi
© AA / Houssam Shbaro

İsrail'in güneye saldırıları sürüyor

İsrail ordusu sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ile Şakra beldeleri arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.
İsrail uçakları ayrıca Sur ilçesine bağlı Mecdel Zun beldesini de hedef aldı.
iran abd israil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
DÜNYA
'İsrail, Trump'ın İran'la kötü bir anlaşma yapabileceğinden endişeleniyor'
03:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала