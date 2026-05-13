İsrail ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde 2 araca İHA saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın başkent Beyrut’un güneyindeki sahil yolunda seyir halindeki 2 aracı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail’e ait İHA'lar Beyrut’un güneyindeki Ciyye otoyolunda yaklaşık 1 saat arayla 2 araca saldırı düzenledi.Saldırılarda hedef alınan araçların alev aldığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.İsrail'in güneye saldırıları sürüyorİsrail ordusu sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ile Şakra beldeleri arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.İsrail uçakları ayrıca Sur ilçesine bağlı Mecdel Zun beldesini de hedef aldı.

