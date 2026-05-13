Yıllar sonra gelen ihbar eski dosyayı açtırdı: 8 gözaltı

Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe'ye ilişkin yıllar sonra gelen ihbar, takipsizlik verilen dosyanın yeniden açılmasına neden... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T13:45+0300

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Daha önce takipsizlik kararı verilen dosya, yıllar sonra gelen bir ihbar üzerine yeniden açıldı.JASAT 9 ay boyunca çalışma yürüttüNazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaklaşık 9 ay boyunca soruşturmayı derinleştirdi.Bu kapsamda Osman Aktepe’nin aile bireyleri ile olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.Telefon kayıtları ve tanık i̇fadeleri i̇ncelendiSoruşturma sürecinde tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.Elde edilen bulgular doğrultusunda Osman Aktepe’nin öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruldu.Anne, baba ve dayı dahil 8 şüpheli gözaltına alındıYürütülen çalışma kapsamında, aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi.

