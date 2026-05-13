Brent petrolün varili 106,51 dolardan işlem görüyor

Sputnik Türkiye

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 106,51 dolardan satılıyor. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T13:34+0300

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 106,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,04 dolardan alıcı buldu.Dün 108,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,77 dolardan tamamlamıştı.Petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izlemesi ve ABD ile Çin liderleri arasında Çin'de yapılması beklenen zirve öncesinde temkinli davranmasıyla düşüş kaydetti.Uzmanlar, arz kesintilerine yönelik endişelerle Orta Doğu’daki belirsizliklerin fiyatları desteklemeyi sürdürdüğünü, bu nedenle yatırımcıların piyasalarda net bir yön belirlemekte zorlandığını belirtiyor.Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydederken ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes ihtimalinin zayıflaması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentileri de sınırladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" ifade etmesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflatırken Trump'ın bundan önce ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak amacıyla daha önce başlatılıp askıya alınan Özgürlük Projesi operasyonunu daha geniş kapsamlı şekilde yeniden devreye almayı değerlendirdiğini açıklaması da enerji arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tuttu.

