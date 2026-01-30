https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trump-eski-fed-yoneticisi-kevin-warshu-merkez-bankasinin-basina-secti-1103152362.html

Trump, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’u merkez bankasının başına seçti

Trump, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’u merkez bankasının başına seçti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kevin Warsh’u ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiğini belirterek, onu güvenilir ve 'merkez bankası kadrosundan çıkmış... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T15:18+0300

2026-01-30T15:18+0300

2026-01-30T16:27+0300

ekonomi̇

abd

fed

merkez bankası

fed

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897460_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_fe4c0e0606eaf44a5acecaf0a63c9c89.jpg

ABD Başkan Donald Trump, Kevin Warsh’u ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiğini duyurdu.Trump, “Kevin’i uzun zamandır tanıyorum ve tarihe en BÜYÜK Fed başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak geçeceğine hiç şüphem yok” dedi.Kevin Warsh kimdir? 55 yaşındaki Warsh, 2006 ile 2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapmış olması nedeniyle kuruma aşina bir isim, ayrıca özellikle 2008 küresel finans krizinde oynadığı rolle öne çıkmıştı.Eski ABD başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, 35 yaşında Fed Yönetim Kurulu’na katıldığında tarihin en genç FED yöneticisi olmuştu.Kariyerine Wall Street’te yatırım bankacılığıyla başlayan Warsh, klasik akademik merkez bankacılardan farklı bir profili temsil ediyor. Finans piyasalarının içinden gelmesi, para politikasına yaklaşımında da belirleyici oluyor.2008 krizi sonrası kilit rol 2008 küresel mali krizi sırasında Warsh, Fed ile Wall Street arasındaki temaslarda etkin rol alan isimler arasında yer aldı. Kriz döneminde uygulanan olağanüstü parasal genişleme politikalarına temkinli yaklaşan Warsh, bu genişlemenin geçici olması gerektiğini savunan az sayıdaki Fed yöneticisinden biri olarak öne çıktı. Parasal genişlemeye karşı duruş Kevin Warsh’ın parasal genişlemeye karşı eleştirel olduğu biliniyor. Buna karşın, Fed başkanlığına oturduğunda, Trump’ın beklentileri doğrultusunda faiz indirimlerinin gündeme gelmesi olasılığı da tartışılıyor. Faizlerin düştüğü bir ortamda yatırımların artması, dolar getirisinin azalması ve sermayenin değerli metaller ile hisse senetlerine yönelmesi bekleniyor. Trump faiz indirimi istiyor Donald Trump, uzun süredir Fed’in faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesini istiyor. Bu yöndeki açıklamalar ve artan siyasi baskı, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Powell’ın başkanlık süresi Mayıs 2026’da sona ererken, Yönetim Kurulu üyeliği normal şartlarda 2028’e kadar devam ediyor. Bu durum, Powell’ın Fed’i siyasi baskılardan korumak amacıyla başkanlık sonrası da kurumda kalabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Küresel etkisi olan bir koltuk Fed başkanlığı, yalnızca ABD ekonomisini değil küresel piyasaları da doğrudan etkileyen bir pozisyon. Kozmetik devinin torunu Kevin Warsh, kozmetik devi Estee Lauder’ın torunu ve milyarder Ronald Lauder’ın kızı olan Jane Lauder ile evli.Warsh geçmişte ABD için enflasyon riski konusunda uyarılar yaparken, Trump’ın Fed’e yönelik ‘faizleri kesmekte çok yavaş oldukları’ yönünde eleştirilere katılmıştı.Sıradaki adım Senato onayı Fed gibi güçlü bir kurumun başkanlığı için Warsh’un Senato tarafından onaylanması gerekiyor. FTrump, aylardır mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ı ekonomik koşullara tepki vermekte 'çok geç kalan' ya da gelişmelerin gerisinde kalan biri olarak eleştiriyor. Trump, kendi gümrük vergisi çerçevesinin birçok ekonomistin beklediği türden bir enflasyona yol açmadığını savunuyor. Fed, 2025 yılının sonunda durgunlaşan iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla üç kez faiz indirimi yapma yetkisi verdi, ancak Ocak ayındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rusyanin-cin-ve-hindistanla-yaptigi-ticaretin-neredeyse-tamami-ulusal-para-birimleriyle-yapiliyor-1103148331.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fed, merkez bankası, fed