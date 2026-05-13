İsviçre güzellini öldürüp, cesedini blenderda püre haline getiren kocaya ömür boyu hapis cezası

İsviçre’de eski güzellik kraliçesi Kristina Joksimovic’i vahşice katledip bedenini mutfak robotundan geçiren Marc Rieben, müebbet hapis cezasına çarptırıldı... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T12:28+0300

İsviçre’nin Muttenz kentinde görülen davada, 43 yaşındaki iş insanı Marc Rieben, 38 yaşındaki eşi Kristina Joksimovic’i öldürmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cinayetin işleniş biçimi ve sonrasındaki soğukkanlı tavırları nedeniyle sanığa indirim uygulamadı. Rieben ayrıca, iki küçük kızına, maktulün annesine, babasına ve kız kardeşine ödenmek üzere toplamda yüz binlerce İsviçre Frangı tutarında tazminat ödemeye mahkum edildi.Cinayet sonrası dehşet veren detaylarŞubat 2024'te gerçekleşen olayda, Marc Rieben'in eşini önce darp edip boğarak öldürdüğü, ardından cesedi evin çamaşır odasına taşıdığı belirlendi. Mahkeme tutanaklarına göre katil zanlısı, bir dekupaj testeresi, bıçak ve 10 litre çamaşır suyu kullanarak cesedi parçalara ayırdı. Kan donduran en uç detay ise, bazı vücut parçalarının bir mutfak robotu (blender) kullanılarak püre haline getirilmesi oldu. Bu eylemler nedeniyle sanık, cinayetin yanı sıra ölüye saygısızlık suçundan da mahkum edildi.Savunma: 'Kaza' i̇ddiası i̇nandırıcı bulunmadıDuruşma sırasında gözyaşları içinde savunma yapan Rieben, olayın bir "kaza" olduğunu ve eşini çok sevdiğini iddia ederek özür diledi. Ancak savcılık, cinayetin planlı, sistematik ve derin bir nefretle işlendiğini ispatladı. Adli tıp raporları, maktulün boğulma sırasında "haince ve soğukkanlılıkla" darp edildiğini ortaya koydu. Karar açıklanırken, kızının parçalanmış cesedini bulan acılı baba mahkeme salonunda gözyaşlarına boğuldu.İsviçre kamuoyu şoktaDuruşma günü mahkeme binası önünde toplanan kalabalık nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Davanın ayrıntıları o kadar sarsıcıydı ki, basın mensupları duruşmayı yan odadan takip etmek zorunda kaldı. Hakim Daniel Schmid kararı açıklarken, "Bazı vakalar kurguyu gerçeğe dönüştürür; bu dava bizim gerçekliğimizi değiştirdi," diyerek yaşanan trajedinin boyutuna dikkat çekti. Eski Miss Switzerland finalisti Kristina Joksimovic, arkasında annelerini her gün özleyen 5 ve 6 yaşlarında iki yetim bıraktı.

