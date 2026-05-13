Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Son bir günde binden fazla militan etkisiz hale getirildi
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Son bir günde binden fazla militan etkisiz hale getirildi
13:21 13.05.2026 (güncellendi: 13:22 13.05.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir gün içerisinde, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısını vurduğu ve binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, İHA’ların üretildiği, depolandığı ve fırlatıldığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu noktalar vuruldu.
Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1060 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, bir adet uzun menzilli Neptun füzesi ve 572 İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.