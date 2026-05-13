Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Lavrov: ABD, dünya enerji piyasasını kontrol ederek tahakküm kurmayı hedefliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin diğer ülkeleri Rus enerji kaynakları yerine daha pahalı olan Amerikan kaynaklarını almaya zorlayarak dünya üzerindeki... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
10:49 13.05.2026 (güncellendi: 10:51 13.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin diğer ülkeleri Rus enerji kaynakları yerine daha pahalı olan Amerikan kaynaklarını almaya zorlayarak dünya üzerindeki hakimiyetini sürdürmeye çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT India televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington’un Rus petrolünün satın alınmaması yönünde diğer ülkelere baskı uygulamasını sert bir dille eleştirdi.
Bu yaklaşımı “etik dışı” olarak nitelendiren Rus Bakan, uygulanan yöntemlerin “sömürgeci ve yeni-sömürgeci” bir doğaya sahip olduğunu kaydetti.

"Amaç sömürü ve mutlak kontrol"

ABD’nin izlediği stratejinin temelinde ekonomik sömürü yattığını ifade eden Lavrov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
"Bu politikaların özü; herkesi Rusya'dan ucuz petrol almak yerine, ABD’den pahalı petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) almaya mecbur bırakmak. Bu şekilde, küresel enerji piyasasını kontrol altına alarak dünyayı yönetmeyi hedefliyorlar."
Bakan Lavrov ayrıca, söz konusu baskıların serbest piyasa ilkeleriyle bağdaşmadığını ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.
