https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/trump-venezuelayi-abd-bayragiyla-paylasti-51-eyalet-1105694502.html

Trump, Venezuela’yı ABD bayrağıyla paylaştı: '51. eyalet'

Trump, Venezuela’yı ABD bayrağıyla paylaştı: '51. eyalet'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’yı ABD’nin '51. eyaleti' olarak gösteren bir görsel yayımladı. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde Venezuela halkının kendisini... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T11:48+0300

2026-05-13T11:48+0300

2026-05-13T11:50+0300

dünya

abd

venezuela

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105513068_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d2638302d8666659208d4b6b34ef3d9a.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’yı ABD’nin “51. eyaleti” olarak gösteren bir görsel paylaştı. Trump, Truth Social hesabından Güney Amerika’nın kuzeyini gösteren bir harita yayımladı. Görselde Venezuela’nın ABD bayrağıyla kaplandığı ve “51st State” (51. eyalet) ifadesinin yer aldığı görüldü. Paylaşımda başka bir açıklama yapılmadı.Paylaşım, Trump’ın 11 Mayıs’ta ABD basınına verdiği röportajın ardından geldi. Trump, Venezuela’yı ABD’nin 51. eyaleti yapmayı “ciddi şekilde” düşündüğünü söylemiş, “Venezuela Trump’ı seviyor” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca ülkenin büyük petrol rezervlerine dikkat çekerek bu kaynakların ABD açısından önemli olduğunu savunmuştu.Rodriguez'den 'egemenlik' yanıtıVenezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstermişti.Rodriguez, yaptığı açıklamada ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini savunmayı sürdüreceğini belirterek, “Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize bağlılığımızdır” ifadelerini kullandı.ABD ile Venezuela arasındaki ilişkiler, ocak ayında düzenlenen askeri müdahalenin ardından yeni bir döneme girmişti. ABD güçleri operasyon sırasında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu gözaltına alarak ülke dışına çıkarmıştı. Daha sonra Washington ile Caracas arasında enerji ve petrol alanında yeni anlaşmalar yapılmıştı.Trump daha önce de Kanada ve Grönland hakkında benzer “ABD’ye katılma” açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/trumpin-51-eyalet-cikisina-venezueladan-yanit-asla-kabul-edilemez-1105661275.html

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezuela, donald trump