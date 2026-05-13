Trump, Venezuela’yı ABD bayrağıyla paylaştı: '51. eyalet'
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin '51. eyaleti' olarak gösteren bir görsel yayımladı. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde Venezuela halkının kendisini... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’yı ABD’nin “51. eyaleti” olarak gösteren bir görsel paylaştı. Trump, Truth Social hesabından Güney Amerika’nın kuzeyini gösteren bir harita yayımladı. Görselde Venezuela’nın ABD bayrağıyla kaplandığı ve “51st State” (51. eyalet) ifadesinin yer aldığı görüldü. Paylaşımda başka bir açıklama yapılmadı.Paylaşım, Trump’ın 11 Mayıs’ta ABD basınına verdiği röportajın ardından geldi. Trump, Venezuela’yı ABD’nin 51. eyaleti yapmayı “ciddi şekilde” düşündüğünü söylemiş, “Venezuela Trump’ı seviyor” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca ülkenin büyük petrol rezervlerine dikkat çekerek bu kaynakların ABD açısından önemli olduğunu savunmuştu.Rodriguez'den 'egemenlik' yanıtıVenezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstermişti.Rodriguez, yaptığı açıklamada ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini savunmayı sürdüreceğini belirterek, “Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize bağlılığımızdır” ifadelerini kullandı.ABD ile Venezuela arasındaki ilişkiler, ocak ayında düzenlenen askeri müdahalenin ardından yeni bir döneme girmişti. ABD güçleri operasyon sırasında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu gözaltına alarak ülke dışına çıkarmıştı. Daha sonra Washington ile Caracas arasında enerji ve petrol alanında yeni anlaşmalar yapılmıştı.Trump daha önce de Kanada ve Grönland hakkında benzer “ABD’ye katılma” açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
