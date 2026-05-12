Trump’ın ‘51. eyalet’ çıkışına Venezuela’dan yanıt: ‘Asla kabul edilemez’

Sputnik Türkiye

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini ABD'nin '51. eyaleti' yapmayı düşündüğüne yönelik açıklamalarına tepki... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T09:45+0300

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı ABD’nin “51. eyaleti” yapmayı düşündüğüne ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. Komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesine ilişkin davayı takip etmek üzere Lahey'e giden Rodriguez, yaptığı açıklamada Venezuela’nın bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı.Rodriguez, “Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Trump yönetimiyle diplomatik temaslarını sürdürdüklerini belirten Rodriguez, Venezuela tarihinin “bir koloni değil özgür bir ülke olmak için mücadele eden insanların zaferleriyle yazıldığını” söyledi.Trump ne demişti?Trump, Amerikan televizyonu Fox News muhabiri John Roberts’a telefonla verdiği röportajda Venezuela’yı ABD’nin 51. eyaleti yapmayı “ciddi şekilde” düşündüğünü söylemiş, “Venezuela Trump’ı seviyor” ifadesini kullanmıştı.Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ocak ayında Caracas’taki evinden ABD’ye götürülmesinin ardından Caracas yönetimiyle petrol alanında anlaşmalar yapmıştı. Trump daha önce de Venezuela’nın ABD’ye bağlı bir eyalet olması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.Esequibo anlaşmazlığıRodriguez, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Esequibo bölgesine ilişkin davada yetkili olmadığını savunarak, Venezuela’nın mahkeme kararlarını tanımayacağını söyledi.Rodriguez, Guyana’nın 2018 yılında tek taraflı şekilde mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, çözüm için tek geçerli mekanizmanın 1966 tarihli Cenevre Anlaşması olduğunu ifade etti.Venezuela heyeti ayrıca ülkenin tezini desteklemek amacıyla sömürge dönemine ait haritalar ve tarihi belgelerden oluşan 3 binden fazla sayfalık arşivi mahkemeye sundu.Esequibo bölgesi neden önemli?Esequibo, doğal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. Venezuela ile Guyana arasındaki anlaşmazlık ise 19. yüzyıldaki sınır tahkim kararlarına kadar uzanıyor.1899’daki tahkim kararında bölgenin sınırları belirlenmiş olsa da Venezuela bu kararı geçersiz sayıyor. Taraflar arasındaki gerilim, son yıllarda bölgede keşfedilen petrol rezervleri nedeniyle yeniden yükselmiş durumda.

