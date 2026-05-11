Batı basını: Kartlar Şi'nin elinde

Sputnik Türkiye

İngiliz basınında yayımlanan analizlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Pekin’e gerçekleştireceği ziyaretin, Washington açısından zayıf bir pazarlık zemini üzerinde gerçekleşeceği yorumları öne çıktı. Detaylar haberde...

2026-05-11T12:39+0300

Londra merkezli The Guardian’da yayımlanan değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Pekin’e 13-15 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in görüşmelerde “tüm kozları elinde tuttuğu” savunuldu.İngiliz basını analizine göre "Trump, NATO’dan İran krizine kadar birçok başlıkta dış politikada yaşadığı sıkışmışlığın ardından Pekin’de diplomatik bir başarı görüntüsü vermek istiyor." Ancak yorumda, ABD’nin özellikle İran merkezli yeni kriz nedeniyle Çin’in desteğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu belirtildi.Analizde, Washington yönetiminin iki temel beklentiye sahip olduğu ifade edildi: Çin’in İran’a açık askeri destek vermemesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatının güvence altına alınmasına katkı sunması.‘Trump zor durumda’İngiliz basınındaki değerlendirmede, Trump’ın İran politikası nedeniyle içeride ciddi baskı altında olduğu kaydedildi. Artan petrol fiyatlarıyla birlikte küresel enerji, gıda ve ilaç maliyetlerindeki yükselişin ABD kamuoyunda rahatsızlık yarattığı vurgulandı.Analize göre Trump’ın askeri açıdan da istediği sonucu alamaması, Pekin karşısındaki elini zayıflatıyor. Bu nedenle Çin’in İran üzerindeki etkisi, Washington için kritik hale geliyor.Pekin’in avantajı büyüyorYorumunda, Trump dönemindeki dalgalı Amerikan dış politikasının Çin açısından stratejik fırsatlar yarattığı değerlendirmesi yapıldı. ABD’nin uluslararası arenada 'güvenilmez ortak' görüntüsü verdiği, buna karşılık Çin’in kendisini 'istikrar sağlayıcı güç' olarak konumlandırmaya çalıştığı belirtildi.‘Küresel liderlik tartışması’Değerlendirme, “Trump’ın attığı adımlar Çin’i direksiyona geçirdi” yorumuyla son bulurken, ABD’nin uzun yıllardır sürdürdüğü küresel liderlik pozisyonunun da tartışmaya açıldığı ifade edildi.

