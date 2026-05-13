Tarih yeniden yazılıyor: İnsanlar Britanya’ya sanılandan 500 yıl önce döndü
Yeni araştırma, insanların son buzul çağının ardından Britanya’ya sanılandan yaklaşık 500 yıl daha erken döndüğünü ortaya koydu. Bilim insanları... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
18:09 13.05.2026
Yeni araştırma, insanların son buzul çağının ardından Britanya’ya sanılandan yaklaşık 500 yıl daha erken döndüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, sıcaklıklardaki küçük artışın büyük göçleri tetiklemiş olabileceğini açıkladı.
İnsanların Britanya Adaları’na dönüş tarihine ilişkin yıllardır kabul edilen tablo değişti. Yeni araştırmaya göre insanlar bölgeye yaklaşık 15 bin 200 yıl önce geri döndü. Bu tarihin, önceki tahminlerden yaklaşık 500 yıl daha erken olduğu belirtildi.
Bilim insanları, insanların Britanya’ya dönüşünün bölgede sıcaklıkların hızla yükseldiği döneme denk geldiğini açıkladı. O dönemde Britanya hala Avrupa ana karasına bağlıydı ve insanlar ile hayvanlar kara üzerinden hareket edebiliyordu.

Galler’deki göl sırrı ortaya çıkardı

Araştırmacılar, Güney Galler’deki Llangorse Gölü çevresinde bulunan tortuları inceledi. Göl tabanında korunan polenler, küçük sinek kalıntıları ve kimyasal izler sayesinde dönemin iklim koşulları yeniden hesaplandı.
Sonuçlar, Britanya’daki sıcaklık artışının sanılandan daha erken başladığını gösterdi. Araştırmaya göre yaz sıcaklıkları kısa süre içinde yaklaşık 5-7 dereceden 10-14 dereceye yükseldi.
Bilim insanları, önceki iklim hesaplamalarının muhtemelen hatalı olduğunu ve Britanya’nın insanların yaşayabileceği hale daha erken geldiğini belirtti.

İnsanlar av sürülerini takip etti

Araştırmacılar, ren geyikleri ve at sürülerinin yaklaşık 15 bin 500 yıl önce Britanya’nın güneyinde yaygınlaşmaya başladığını açıkladı. İlk insanların da bu sürüleri takip ederek kuzeye ilerlediği düşünülüyor. Yeni oluşan otlakların av hayvanları için uygun hale gelmesi, insanların bölgeye yeniden yerleşmesini kolaylaştırdı.
Bilim insanları, küçük sıcaklık değişimlerinin bile büyük insan göçlerini başlatmış olabileceğini belirtti. Araştırmada ayrıca geçmişte yaşanan iklim değişimlerinin incelenmesinin, günümüzdeki çevresel değişimlerin insan hareketleri üzerindeki etkisini anlamaya yardımcı olabileceği ifade edildi.
