İngiltere'de tarihi keşif: Yol çalışmasında 8 bin yıllık iskeletler bulundu
İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesindeki A46 Newark Bypass yol projesi kapsamında yürütülen arkeolojik kazılarda, 8 bin yıllık insan kalıntıları ve Roma... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T11:34+0300
İngiltere'nin Newark kasabası yakınlarında yürütülen A46 Newark Bypass yol genişletme çalışmaları, beklenmedik bir tarihi keşfe ev sahipliği yaptı. National Highways tarafından yürütülen ön hazırlık sürecinde, yaklaşık 23 dönümlük bir alanda yapılan kazılarda 8 bin yıllık insan kalıntıları ve yerleşim izleri tespit edildi. Uzmanlar, bulunan eserlerin M.Ö. 6.000 yılına kadar uzandığını belirtirken, kazı alanının İngiltere'nin en eski yerleşim stratejilerine dair kritik ipuçları sunduğunu vurguladı.Roma kuyusu ve Anglo-sakson evleriArkeolojik kazı sürecinde görev alan 30 kişilik uzman ekip, 22 hafta süren detaylı incelemeler sonucunda toplamda yedi iskelet buldu. İskeletlerin yanı sıra Roma İmparatorluğu döneminden kalma bir su kuyusu ve Anglo-Sakson dönemine ait olduğu değerlendirilen iki evin kalıntıları da gün yüzüne çıkarıldı. Mezar alanlarından alınan örneklerin, Demir Çağı, Roma veya Anglo-Sakson dönemlerine ait olup olmadığını belirlemek adına karbon testlerine ve laboratuvar analizlerine gönderildiği açıklandı.Neolitik dönemden i̇ç savaşa geniş yelpazeKeşifler sadece iskelet ve yapılarla sınırlı kalmadı. Kazı alanından 163 parça seramik çömlek, Neolitik dönemde ekmek yapmak için kullanılan tahıl öğütme taşları ve tarih öncesi döneme ait çakmak taşı ok uçları çıkarıldı. Ayrıca, 1642 yılındaki İngiliz İç Savaşı'ndan kalma askeri ekipmanlar da sahanın binlerce yıldır aktif bir yerleşim ve çatışma alanı olduğunu kanıtladı. Archaeological Management Solutions (AMS) yetkilisi Sean Tiffin, bulguların Nottinghamshire tarihini anlamak için "büyüleyici bir içgörü" sunduğunu ifade etti.Gelecek nesiller i̇çin koruma altına alındıNational Highways Proje Müdürü Naziya Sheikh, yaptığı açıklamada Newark yerel halkını heyecanlandıran bu bulguların titizlikle korunduğunu belirtti. Sheikh, "Uzmanlar, Newark'ın altında bugüne kadar fark edilmeden yatan bu önemli tarihi eserleri ortaya çıkararak harika bir iş çıkardı. Ülkemizin mirasını kayıt altına almak ve korumak önceliğimizdir," dedi. Bulunan tüm arkeolojik buluntular, detaylı incelemelerin ardından müzelerde sergilenmek üzere muhafaza altına alınacak.
İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesindeki A46 Newark Bypass yol projesi kapsamında yürütülen arkeolojik kazılarda, 8 bin yıllık insan kalıntıları ve Roma dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarıldı. Toplam 7 iskeletin yanı sıra Anglo-Sakson evleri ve Neolitik döneme ait av araçlarının bulunduğu keşif, bölge tarihini yeniden yazacak nitelikte.
