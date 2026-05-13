Slovakya, güvenlik gerekçesiyle Ukrayna ile tüm sınır kapılarını kapattı
Slovakya Maliye İdaresi, Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T18:00+0300
17:56 13.05.2026 (güncellendi: 18:00 13.05.2026)
Slovakya Maliye İdaresi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ile olan tüm sınır geçişlerinin güvenlik gerekçeleriyle yerel saatle 15.00’ten (TSİ 16.00) itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Güvenlik gerekçeleriyle bugün saat 15.00’ten itibaren Ukrayna sınırındaki tüm sınır geçişleri bir sonraki bildirime kadar kapatılmıştır” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, alınan karara ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı. Sınır kapılarının ne kadar süreyle kapalı kalacağına veya uygulamanın arka planına dair ek bilgi verilmedi.