Sarmat füzesi dengeleri değiştiriyor: ABD hegemonyası dönemi kapanıyor mu?
Sarmat füzesi dengeleri değiştiriyor: ABD hegemonyası dönemi kapanıyor mu?
Rusya'nın yeni nesil kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın, küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
Yemenli siyasi ve stratejik analiz uzmanı Hamid Abdul Qader Antar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulan Sarmat füzesinin başarılı fırlatma testlerini değerlendirdi. Antar, bu gelişmenin dünya üzerindeki güç dengelerinde büyük bir kırılma noktası olduğunu ve Moskova'nın modern nükleer caydırıcılık sistemindeki sarsılmaz konumunu bir kez daha tescillediğini vurguladı.
Rusya'nın yeni nesil kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ın, küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin Amerikan hegemonyasına karşı yeni bir caydırıcılık sistemi inşa ettiğini belirtiyor.
Yemenli siyasi ve stratejik analiz uzmanı Hamid Abdul Qader Antar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulan Sarmat füzesinin başarılı fırlatma testlerini değerlendirdi. Antar, bu gelişmenin dünya üzerindeki güç dengelerinde büyük bir kırılma noktası olduğunu ve Moskova’nın modern nükleer caydırıcılık sistemindeki sarsılmaz konumunu bir kez daha tescillediğini vurguladı.
Sputnik’e özel açıklamalarda bulunan uzman, Sarmat'ın teknik üstünlüklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Sarmat, taşıyabildiği çoklu nükleer başlık kapasitesi, hipersonik teknolojisi, devasa menzili ve karmaşık uçuş yörüngesi sayesinde dünyanın en tehlikeli füzesi kabul ediliyor. Bu özellikleri, mevcut hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini imkansız kılıyor."

Yaptırımlara rağmen teknolojik atılım

Analizinde Rus savunma sanayisinin üstünlüğüne değinen Antar, Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımlara rağmen Sarmat’ın geliştirilmesini bir "teknolojik devrim"olarak nitelendirdi. Moskova’nın bu hamleyle “garantili caydırıcılık” konseptini pekiştirdiğini ve göz ardı edilemez bir nükleer süper güç statüsünü yeniden teyit ettiğini belirtti.
Uzmana göre Rusya; Sarmat, Kinjal, Tsirkon ve Poseidon gibi sistemlerle Batı dünyasına şu net mesajı veriyor:
“Moskova'ya yönelik her türlü askeri baskı veya gerilimi tırmandırma girişimi, eşi benzeri görülmemiş bir stratejik yanıtla karşılık bulacak.”

Tek kutuplu dünyanın sonu

Rusya'nın askeri kapasitesinin küresel siyaset üzerindeki etkilerini yorumlayan Antar, bu durumun büyük bir anlam taşıdığını ifade etti:
Güç Dengesi: Tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiği ve dengelere dayalı yeni bir uluslararası düzenin kurulduğu bir döneme giriliyor.
Küresel Direnç: Birçok ülke, Rus askeri potansiyelini Amerikan hegemonyasına karşı temel bir caydırıcı mekanizma olarak görüyor.

Rusya oyunun kurallarını yeniden yazıyor

Antar, değerlendirmesini Sarmat’ın sadece askeri bir mühimmat olmadığını vurgulayarak tamamladı:
“Sarmat, Rusya’nın dünya siyasetinin merkezine dönüşünün ve çok kutuplu dünyanın güçlenmesinin bir sembolü. Moskova, bu hamleyle kendi stratejik oyun kurallarını uluslararası kamuoyuna emin bir şekilde kabul ettiriyor."
