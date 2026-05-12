https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rus-uzman-yeni-sarmat-fuzesi-rusyanin-misilleme-silahi-olabilir-1105684743.html
Rus uzman: Yeni Sarmat füzesi Rusya’nın ‘misilleme silahı’ olabilir
Rus uzman: Yeni Sarmat füzesi Rusya’nın ‘misilleme silahı’ olabilir
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman İgor Koroçenko, Rusya’nın yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ın hizmete alınmasının, ülkenin nükleer caydırıcılık kapasitesini... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T21:31+0300
2026-05-12T21:31+0300
2026-05-12T21:31+0300
dünya
i̇gor korotçenko
ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi
rusya
sarmat
füze
abd
start
misilleme
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076137390_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_67423a193082b8a4ecb5696c0b26af11.jpg
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rusya’nın yeni kıtalararası balistik füzesi ‘Sarmat’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. RT’ye konuşan Koroçenko, füzenin özellikleri ve stratejik rolü nedeniyle Rusya’nın “misilleme silahı” olarak görülebileceğini söyledi.Koroçenko, Sarmat’ın silahlı kuvvetler envanterine girmesinin ülkeye ek caydırıcılık sağladığını belirterek, şunları ifade etti.Uzman, Sarmat’ın Rus savunma sanayii açısından da stratejik bir başarı olduğuna dikkat çekerek, füzenin yıkıcı potansiyelini şu sözlerle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rus-uzman-sarmat-fuzesi-abdnin-fuze-savunma-sistemlerini-tamamen-etkisiz-birakabilir-1105683639.html
rusya
abd
fransa
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076137390_70:0:866:597_1920x0_80_0_0_7fea2fe7ec7f14c3aec324a9c1002f7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇gor korotçenko, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, rusya, sarmat, füze, abd, start, misilleme, fransa, birleşik krallık, russia today (rt)
i̇gor korotçenko, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, rusya, sarmat, füze, abd, start, misilleme, fransa, birleşik krallık, russia today (rt)
Rus uzman: Yeni Sarmat füzesi Rusya’nın ‘misilleme silahı’ olabilir
Rus askeri uzman İgor Koroçenko, Rusya’nın yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ın hizmete alınmasının, ülkenin nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirdiğini belirterek, bu sistemin bir ‘misilleme silahı’ niteliği taşıyabileceğini vurguladı.
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rusya’nın yeni kıtalararası balistik füzesi ‘Sarmat’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. RT’ye konuşan Koroçenko, füzenin özellikleri ve stratejik rolü nedeniyle Rusya’nın “misilleme silahı” olarak görülebileceğini söyledi.
Koroçenko, Sarmat’ın silahlı kuvvetler envanterine girmesinin ülkeye ek caydırıcılık sağladığını belirterek, şunları ifade etti.
Bu, silo tabanlı bir füze. Şunu vurgulamak önemli: ABD’nin Yeni START anlaşmasından çekilmesinin ardından dünya genelinde askeri-siyasi tablo belirsizliğe sürüklenmiş olsa da Rusya, nükleer caydırıcılık kapasitesini koruduğunu bu sistemle bir kez daha teyit ediyor.
Uzman, Sarmat’ın Rus savunma sanayii açısından da stratejik bir başarı olduğuna dikkat çekerek, füzenin yıkıcı potansiyelini şu sözlerle anlattı:
Bu füzenin imkanlarını ele alacak olursak, Rusya’ya saldırmaları halinde, Fransa veya Birleşik Krallık gibi nükleer güçlerin medeniyetsel gelişimine son vermek için bir, en fazla iki adet bu tür füze yeterli olacaktır. Bu ülkelerin envanterinde nükleer silah bulunduğunu ve ve tarafımızca potansiyel bir düşman olarak görüldüğünü bir kez daha vurgulamak isterim.