Rus uzman: Yeni Sarmat füzesi Rusya’nın ‘misilleme silahı’ olabilir
Rus askeri uzman İgor Koroçenko, Rusya'nın yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın hizmete alınmasının, ülkenin nükleer caydırıcılık kapasitesini...
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rusya'nın yeni kıtalararası balistik füzesi 'Sarmat'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. RT'ye konuşan Koroçenko, füzenin özellikleri ve stratejik rolü nedeniyle Rusya'nın "misilleme silahı" olarak görülebileceğini söyledi.Koroçenko, Sarmat'ın silahlı kuvvetler envanterine girmesinin ülkeye ek caydırıcılık sağladığını belirterek, şunları ifade etti.Uzman, Sarmat'ın Rus savunma sanayii açısından da stratejik bir başarı olduğuna dikkat çekerek, füzenin yıkıcı potansiyelini şu sözlerle anlattı:
21:31 12.05.2026
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı Sarmat Nükleer Füze
Rusya Savunma Bakanlığı Sarmat Nükleer Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© Rusya Savunma Bakanlığı
Rus askeri uzman İgor Koroçenko, Rusya’nın yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ın hizmete alınmasının, ülkenin nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirdiğini belirterek, bu sistemin bir ‘misilleme silahı’ niteliği taşıyabileceğini vurguladı.
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Rusya’nın yeni kıtalararası balistik füzesi ‘Sarmat’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. RT’ye konuşan Koroçenko, füzenin özellikleri ve stratejik rolü nedeniyle Rusya’nın “misilleme silahı” olarak görülebileceğini söyledi.
Koroçenko, Sarmat’ın silahlı kuvvetler envanterine girmesinin ülkeye ek caydırıcılık sağladığını belirterek, şunları ifade etti.
Bu, silo tabanlı bir füze. Şunu vurgulamak önemli: ABD’nin Yeni START anlaşmasından çekilmesinin ardından dünya genelinde askeri-siyasi tablo belirsizliğe sürüklenmiş olsa da Rusya, nükleer caydırıcılık kapasitesini koruduğunu bu sistemle bir kez daha teyit ediyor.
Uzman, Sarmat’ın Rus savunma sanayii açısından da stratejik bir başarı olduğuna dikkat çekerek, füzenin yıkıcı potansiyelini şu sözlerle anlattı:
Bu füzenin imkanlarını ele alacak olursak, Rusya’ya saldırmaları halinde, Fransa veya Birleşik Krallık gibi nükleer güçlerin medeniyetsel gelişimine son vermek için bir, en fazla iki adet bu tür füze yeterli olacaktır. Bu ülkelerin envanterinde nükleer silah bulunduğunu ve ve tarafımızca potansiyel bir düşman olarak görüldüğünü bir kez daha vurgulamak isterim.
