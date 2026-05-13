Çorum’da sel felaketi: Tarım arazileri zarar gördü
Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, tarım arazilerinde hasara yol açtı. Ekipler bölgede çalışma başlattı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T00:40+0300
Büyükdona köyü çevresinde şiddetini artıran yağış sonrası buğday, nohut ve ayçiçeği ekili yaklaşık bin dekarlık alan zarar gördü.Şiddetli yağış nedeniyle 11 arı kovanı kullanılamaz hale gelirken, su baskını yaşanan bir ahır da tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye belediye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler köyde hasar tespit çalışması yaparken, belediye görevlileri de temizlik çalışmalarını sürdürdü.
