Şampiyonlar Ligi finaline doğru: Arsenal-PSG maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde futbol dünyasının merakla beklediği final maçı için geri sayım devam ediyor. Turnuvanın maçlarını bugüne kadar milyarlarca... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
İngiliz devi Arsenal ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, Avrupa'nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Arsenal - PSG Şampiyonlar Ligi finali, hem tarihi rekabet hem de yıldız oyuncular nedeniyle şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedeflerken, PSG ise geçtiğimiz sezonun ardından üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmanın peşinde.2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta?UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 30 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi final maçının saati ise TSİ ile 19.00 olarak açıklandı.Arsenal - PSG maçı hangi kanalda?Şampiyonlar ligi Arsenal - PSG final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Son 10 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonlarıUEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 10 yıla damga vuran takım ise açık ara Real Madrid oldu. İspanyol devi, bu süreçte tam 5 kez kupayı kazanarak Avrupa futbolundaki üstünlüğünü sürdürdü.İşte yıllara göre Şampiyonlar Ligi şampiyonları:
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde futbol dünyasının merakla beklediği final maçı için geri sayım devam ediyor. Turnuvanın maçlarını bugüne kadar milyarlarca seyirci izledi. 2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak?
İngiliz devi Arsenal ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, Avrupa’nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Arsenal - PSG Şampiyonlar Ligi finali, hem tarihi rekabet hem de yıldız oyuncular nedeniyle şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedeflerken, PSG ise geçtiğimiz sezonun ardından üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkmanın peşinde.

2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 30 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi final maçının saati ise TSİ ile 19.00 olarak açıklandı.

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar ligi Arsenal - PSG final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Son 10 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 10 yıla damga vuran takım ise açık ara Real Madrid oldu. İspanyol devi, bu süreçte tam 5 kez kupayı kazanarak Avrupa futbolundaki üstünlüğünü sürdürdü.
İşte yıllara göre Şampiyonlar Ligi şampiyonları:
2024-25: Paris Saint-Germain
2023-24: Real Madrid
2022-23: Manchester City
2021-22: Real Madrid
2020-21: Chelsea
2019-20: Bayern Münih
2018-19: Liverpool
2017-18: Real Madrid
2016-17: Real Madrid
2015-16: Real Madrid
