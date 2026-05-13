https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/sampiyonlar-ligi-finaline-dogru-arsenal-psg-maci-hangi-gun-saat-kacta-hangi-kanalda-1105693477.html

Şampiyonlar Ligi finaline doğru: Arsenal-PSG maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finaline doğru: Arsenal-PSG maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde futbol dünyasının merakla beklediği final maçı için geri sayım devam ediyor. Turnuvanın maçlarını bugüne kadar milyarlarca... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T11:16+0300

2026-05-13T11:16+0300

2026-05-13T11:16+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

arsenal

paris saint-germain (psg)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099393440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05fe3b2b4e8e164fb89ea0a57da6b8ff.jpg

İngiliz devi Arsenal ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, Avrupa’nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Arsenal - PSG Şampiyonlar Ligi finali, hem tarihi rekabet hem de yıldız oyuncular nedeniyle şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedeflerken, PSG ise geçtiğimiz sezonun ardından üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkmanın peşinde.2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta?UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 30 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi final maçının saati ise TSİ ile 19.00 olarak açıklandı.Arsenal - PSG maçı hangi kanalda?Şampiyonlar ligi Arsenal - PSG final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Son 10 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonlarıUEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 10 yıla damga vuran takım ise açık ara Real Madrid oldu. İspanyol devi, bu süreçte tam 5 kez kupayı kazanarak Avrupa futbolundaki üstünlüğünü sürdürdü.İşte yıllara göre Şampiyonlar Ligi şampiyonları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/osimhen-belgeseli-ilk-antrenorleri-konustu-napoli-gunlerini-ise-italyan-gazeteciler-anlatti--1105689334.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa şampiyonlar ligi, arsenal, paris saint-germain (psg)