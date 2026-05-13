Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/osimhen-belgeseli-ilk-antrenorleri-konustu-napoli-gunlerini-ise-italyan-gazeteciler-anlatti--1105689334.html
Osimhen belgeseli: İlk antrenörleri konuştu, Napoli günlerini ise İtalyan gazeteciler anlattı
Osimhen belgeseli: İlk antrenörleri konuştu, Napoli günlerini ise İtalyan gazeteciler anlattı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in hayatı belgesel oldu. 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeselinde ünlü futbolcunun hayatına dair detayları ilk... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T08:20+0300
2026-05-13T08:25+0300
spor
osimhen
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105295149_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_66ffdc8ae57ac90e4f423edbb8f4e472.jpg
Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Osimhen'in hayatının ilk günleri belgesel oldu. HT Spor'un hazırladığı 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeseli Osimhen'in hayatının bilinmeyen yönlerine ışık tuttu. Osimhen’in ilk antrenörü Emmanuel Amuneke, Nijerya Milli Takımı koordinatörü Patrick Pascal, Napoli muhabiri Vincenzo Credendino, Nijeryalı gazeteciler Godwin Enakhena ve Abiodun Adewale belgeselde şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/galatasarayin-yildizi-torreiraya-saldiri-supheli-yakalandi-1105687227.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105295149_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_837fc711c447489a809edfaaabaaf3eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osimhen, galatasaray
osimhen, galatasaray

Osimhen belgeseli: İlk antrenörleri konuştu, Napoli günlerini ise İtalyan gazeteciler anlattı

08:20 13.05.2026 (güncellendi: 08:25 13.05.2026)
© AA / Ali AtmacaOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in hayatı belgesel oldu. 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeselinde ünlü futbolcunun hayatına dair detayları ilk antrenörleri konuşurken Napoli günlerini ise İtalyan gazeteciler anlattı.
Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Osimhen'in hayatının ilk günleri belgesel oldu. HT Spor'un hazırladığı 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeseli Osimhen'in hayatının bilinmeyen yönlerine ışık tuttu.
© AA / Ali AtmacaOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
Osimhen
© AA / Ali Atmaca
Osimhen’in ilk antrenörü Emmanuel Amuneke, Nijerya Milli Takımı koordinatörü Patrick Pascal, Napoli muhabiri Vincenzo Credendino, Nijeryalı gazeteciler Godwin Enakhena ve Abiodun Adewale belgeselde şunları kaydetti:
"Abiodun Adewale: Osimhen, Afrika'nın en büyük çöp sahası olan Olusosun Çöplüğü'nün hemen yanındaki Olusosun topluluğunda büyüdü. Bu çöplük günde yaklaşık 10 bin ton atık alıyor."
"Osimhen'i ilk keşfeden antrenör Paul Erikewe: Victor, küçük bir para karşılığında en zor işleri bile yapardı."
"Osimhen’in ilk antrenörü Emmanuel Amuneke: Onun zihinsel gücünü, pes etmeme yeteneğini ve kendine olan inancını takdir etmeliyiz"
© AA / Ali AtmacaOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
Osimhen
© AA / Ali Atmaca
"Osimhen: O zamanlar Emmanuel Amuneke'nin beni sevmediğini düşünüyordum. Nedenini bilmiyorum ama bana karşı sertti."
"Nijerya Milli Takımı koordinatörü Patrick Pascal: Sahaya çıktığında yüzde 100'ünü verir. Kaybetmeyi hiç sevmez."
"Napoli maçında Skriniar ile girdiği ikili mücadelede korku anlar yaşandı. Yüzünde meydana gelen çok sayıda kırık sebebiyle maske takmak zorunda kaldı."
Lucas Torreira - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
SPOR
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya saldırı: Şüpheli yakalandı
00:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала