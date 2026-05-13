Osimhen belgeseli: İlk antrenörleri konuştu, Napoli günlerini ise İtalyan gazeteciler anlattı
08:20 13.05.2026 (güncellendi: 08:25 13.05.2026)
© AA / Ali Atmaca
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in hayatı belgesel oldu. 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeselinde ünlü futbolcunun hayatına dair detayları ilk antrenörleri konuşurken Napoli günlerini ise İtalyan gazeteciler anlattı.
Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Osimhen'in hayatının ilk günleri belgesel oldu. HT Spor'un hazırladığı 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeseli Osimhen'in hayatının bilinmeyen yönlerine ışık tuttu.
Osimhen’in ilk antrenörü Emmanuel Amuneke, Nijerya Milli Takımı koordinatörü Patrick Pascal, Napoli muhabiri Vincenzo Credendino, Nijeryalı gazeteciler Godwin Enakhena ve Abiodun Adewale belgeselde şunları kaydetti:
"Abiodun Adewale: Osimhen, Afrika'nın en büyük çöp sahası olan Olusosun Çöplüğü'nün hemen yanındaki Olusosun topluluğunda büyüdü. Bu çöplük günde yaklaşık 10 bin ton atık alıyor."
"Osimhen'i ilk keşfeden antrenör Paul Erikewe: Victor, küçük bir para karşılığında en zor işleri bile yapardı."
"Osimhen’in ilk antrenörü Emmanuel Amuneke: Onun zihinsel gücünü, pes etmeme yeteneğini ve kendine olan inancını takdir etmeliyiz"
"Osimhen: O zamanlar Emmanuel Amuneke'nin beni sevmediğini düşünüyordum. Nedenini bilmiyorum ama bana karşı sertti."
"Nijerya Milli Takımı koordinatörü Patrick Pascal: Sahaya çıktığında yüzde 100'ünü verir. Kaybetmeyi hiç sevmez."
"Napoli maçında Skriniar ile girdiği ikili mücadelede korku anlar yaşandı. Yüzünde meydana gelen çok sayıda kırık sebebiyle maske takmak zorunda kaldı."