https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/rusya-guvenlik-konseyi-moskova-tahranla-yakin-isbirligi-icinde-ortadogu-krizine-bariscil-cozum-1105713877.html

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran ile yakın işbirliği yürütmeye hazır... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T21:25+0300

2026-05-13T21:25+0300

2026-05-13T21:25+0300

dünya

aleksandr venediktov

rusya güvenlik konseyi

rusya

moskova

i̇ran

tahran

güvenlik konseyi

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103638/25/1036382515_0:110:2101:1291_1920x0_80_0_0_645d2c0cb14d9c423f02a501e4502b52.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 21. Toplantısı marjında, İran Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri ile yaptığı görüşmede, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran’la yakın işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Tahran’la uluslararası hukuk temelinde çözüm arayışına odaklandıklarını söyledi.Venediktov, "Bu görüşmeden memnuniyet duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ülkelerimiz arasındaki dış politika eş güdümünün üst düzeyde olduğunu görüyoruz. En üst seviyede düzenli diyaloğu sürdürmekteyiz. Washington ve Tel Aviv’in saldırılarında, ülkelerine ve halklarına bağlılıkla hizmet etmiş İranlı devlet adamları ve askeri komutanların telafisi mümkün olmayan kaybından dolayı başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.Venediktov, Rusya’nın İran’a yönelik saldırganlığı kararlılıkla kınadığını vurgulayarak, “Ağır kayıplara rağmen İran halkının yılmadığını, dış tehdit karşısında kenetlendiğini görüyoruz. Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde krize barışçıl çözüm arayışında Tahran ile yakın işbirliğine kararlıyız” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/hindistan-disisleri-bakani-jaishankar-rusya-ile-acik-gorus-alisverisi-zorunlu-1105711531.html

rusya

moskova

i̇ran

tahran

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr venediktov, rusya güvenlik konseyi, rusya, moskova, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), abd, i̇srail