https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/rusya-guvenlik-konseyi-moskova-tahranla-yakin-isbirligi-icinde-ortadogu-krizine-bariscil-cozum-1105713877.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında
Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran ile yakın işbirliği yürütmeye hazır... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T21:25+0300
2026-05-13T21:25+0300
2026-05-13T21:25+0300
dünya
aleksandr venediktov
rusya güvenlik konseyi
rusya
moskova
i̇ran
tahran
güvenlik konseyi
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103638/25/1036382515_0:110:2101:1291_1920x0_80_0_0_645d2c0cb14d9c423f02a501e4502b52.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 21. Toplantısı marjında, İran Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri ile yaptığı görüşmede, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran’la yakın işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Tahran’la uluslararası hukuk temelinde çözüm arayışına odaklandıklarını söyledi.Venediktov, "Bu görüşmeden memnuniyet duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ülkelerimiz arasındaki dış politika eş güdümünün üst düzeyde olduğunu görüyoruz. En üst seviyede düzenli diyaloğu sürdürmekteyiz. Washington ve Tel Aviv’in saldırılarında, ülkelerine ve halklarına bağlılıkla hizmet etmiş İranlı devlet adamları ve askeri komutanların telafisi mümkün olmayan kaybından dolayı başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.Venediktov, Rusya’nın İran’a yönelik saldırganlığı kararlılıkla kınadığını vurgulayarak, “Ağır kayıplara rağmen İran halkının yılmadığını, dış tehdit karşısında kenetlendiğini görüyoruz. Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde krize barışçıl çözüm arayışında Tahran ile yakın işbirliğine kararlıyız” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/hindistan-disisleri-bakani-jaishankar-rusya-ile-acik-gorus-alisverisi-zorunlu-1105711531.html
rusya
moskova
i̇ran
tahran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103638/25/1036382515_116:0:1983:1400_1920x0_80_0_0_1cfcf7d2f176f9cff191a400bbec6720.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr venediktov, rusya güvenlik konseyi, rusya, moskova, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), abd, i̇srail
aleksandr venediktov, rusya güvenlik konseyi, rusya, moskova, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), abd, i̇srail
Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran ile yakın işbirliği yürütmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 21. Toplantısı marjında, İran Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri ile yaptığı görüşmede, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran’la yakın işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Tahran’la uluslararası hukuk temelinde çözüm arayışına odaklandıklarını söyledi.
Venediktov, "Bu görüşmeden memnuniyet duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ülkelerimiz arasındaki dış politika eş güdümünün üst düzeyde olduğunu görüyoruz. En üst seviyede düzenli diyaloğu sürdürmekteyiz. Washington ve Tel Aviv’in saldırılarında, ülkelerine ve halklarına bağlılıkla hizmet etmiş İranlı devlet adamları ve askeri komutanların telafisi mümkün olmayan kaybından dolayı başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Venediktov, Rusya’nın İran’a yönelik saldırganlığı kararlılıkla kınadığını vurgulayarak, “Ağır kayıplara rağmen İran halkının yılmadığını, dış tehdit karşısında kenetlendiğini görüyoruz. Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde krize barışçıl çözüm arayışında Tahran ile yakın işbirliğine kararlıyız” diye konuştu.