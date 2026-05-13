Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/rusya-guvenlik-konseyi-moskova-tahranla-yakin-isbirligi-icinde-ortadogu-krizine-bariscil-cozum-1105713877.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında
Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran ile yakın işbirliği yürütmeye hazır... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T21:25+0300
2026-05-13T21:25+0300
dünya
aleksandr venediktov
rusya güvenlik konseyi
rusya
moskova
i̇ran
tahran
güvenlik konseyi
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103638/25/1036382515_0:110:2101:1291_1920x0_80_0_0_645d2c0cb14d9c423f02a501e4502b52.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 21. Toplantısı marjında, İran Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri ile yaptığı görüşmede, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran’la yakın işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Tahran’la uluslararası hukuk temelinde çözüm arayışına odaklandıklarını söyledi.Venediktov, "Bu görüşmeden memnuniyet duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ülkelerimiz arasındaki dış politika eş güdümünün üst düzeyde olduğunu görüyoruz. En üst seviyede düzenli diyaloğu sürdürmekteyiz. Washington ve Tel Aviv’in saldırılarında, ülkelerine ve halklarına bağlılıkla hizmet etmiş İranlı devlet adamları ve askeri komutanların telafisi mümkün olmayan kaybından dolayı başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.Venediktov, Rusya’nın İran’a yönelik saldırganlığı kararlılıkla kınadığını vurgulayarak, “Ağır kayıplara rağmen İran halkının yılmadığını, dış tehdit karşısında kenetlendiğini görüyoruz. Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde krize barışçıl çözüm arayışında Tahran ile yakın işbirliğine kararlıyız” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/hindistan-disisleri-bakani-jaishankar-rusya-ile-acik-gorus-alisverisi-zorunlu-1105711531.html
rusya
moskova
i̇ran
tahran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103638/25/1036382515_116:0:1983:1400_1920x0_80_0_0_1cfcf7d2f176f9cff191a400bbec6720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr venediktov, rusya güvenlik konseyi, rusya, moskova, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), abd, i̇srail
aleksandr venediktov, rusya güvenlik konseyi, rusya, moskova, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), abd, i̇srail

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova, Tahran’la yakın işbirliği içinde Ortadoğu krizine barışçıl çözüm arayışında

21:25 13.05.2026
© TwitterRusya - İran
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
© Twitter
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran ile yakın işbirliği yürütmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 21. Toplantısı marjında, İran Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri ile yaptığı görüşmede, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizin barışçıl çözümü için İran’la yakın işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Tahran’la uluslararası hukuk temelinde çözüm arayışına odaklandıklarını söyledi.
Venediktov, "Bu görüşmeden memnuniyet duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ülkelerimiz arasındaki dış politika eş güdümünün üst düzeyde olduğunu görüyoruz. En üst seviyede düzenli diyaloğu sürdürmekteyiz. Washington ve Tel Aviv’in saldırılarında, ülkelerine ve halklarına bağlılıkla hizmet etmiş İranlı devlet adamları ve askeri komutanların telafisi mümkün olmayan kaybından dolayı başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Venediktov, Rusya’nın İran’a yönelik saldırganlığı kararlılıkla kınadığını vurgulayarak, “Ağır kayıplara rağmen İran halkının yılmadığını, dış tehdit karşısında kenetlendiğini görüyoruz. Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde krize barışçıl çözüm arayışında Tahran ile yakın işbirliğine kararlıyız” diye konuştu.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
DÜNYA
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Rusya ile açık görüş alışverişi zorunlu
18:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала