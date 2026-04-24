https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/abdli-asker-maduro-operasyonuna-bahis-oynayip-400-bin-dolar-kazandi-gizli-bilgiyle-bahis-oynadi-1105251470.html
ABD’li asker, Maduro operasyonuna bahis oynayıp 400 bin dolar kazandı: 'Gizli bilgiyle bahis oynadı'
Sputnik Türkiye
2026-04-24T09:50+0300
dünya
abd
nicolas maduro
donald trump
venezuela
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102497069_0:468:1185:1135_1920x0_80_0_0_80a1cac10f06ad286fefb761a2af6097.jpg
ABD’de görevli bir özel kuvvetler askeri, Venezuela’nın eski lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılmasına yönelik askeri operasyona ilişkin gizli bilgileri kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla suçlandı.ABD Adalet Bakanlığı, aktif görevdeki asker Gannon Ken Van Dyke hakkında içeriden bilgi kullanarak işlem yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu.400 bin dolardan fazla kazanç sağladıYetkililere göre Van Dyke, kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket üzerinden yaptığı işlemlerle 409 bin dolardan fazla kazanç elde etti.Savcılık, askerin Aralık 2025’te hesap açarak Venezuela ve Maduro’ya ilişkin bahislerde bulunduğunu, bu süreçte “kamuya açıklanmamış gizli askeri bilgilere” erişimi olduğunu belirtti.'Operasyon öncesi bahis oynadı'ABD güçleri, 3 Ocak 2026’da Caracas’ta düzenlenen gece operasyonuyla Maduro ve eşi Cilia Flores’u gözaltına alarak New York’a götürmüştü. “Operation Absolute Resolve” (Mutlak Kararlılık Operasyonu) adı verilen operasyonun planlama ve icra sürecinde görev aldığı belirtilen Van Dyke’ın, operasyonun zamanlaması ve sonucu üzerine bahis oynadığı iddia edildi.Suçlamalar yöneltildiİddianamede Van Dyke’a şu suçlamalar yöneltildi:ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, bunun “federal yasalar kapsamında açık bir içeriden bilgiyle işlem” olduğunu vurguladı.Polymarket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli işlemleri tespit ettikten sonra durumu yetkililere bildirdiklerini ve soruşturmayla iş birliği yaptıklarını belirtti.Trump: İnceleyeceğimABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili soruya “haberdar olmadığını” ancak inceleyeceğini söyledi.Trump ayrıca tahmin piyasalarına ilişkin endişelere değinerek, “Dünya giderek bir kumarhaneye dönüşüyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/trumpin-altin-kart-vizesi-beklentinin-altinda-kaldi-sadece-1-kisiye-verildi-1105250883.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102497069_0:445:1185:1334_1920x0_80_0_0_4ae58279d35597411452c2297dce92d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
