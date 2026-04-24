ABD’li asker, Maduro operasyonuna bahis oynayıp 400 bin dolar kazandı: 'Gizli bilgiyle bahis oynadı'

Sputnik Türkiye

ABD’de özel kuvvetler askerinin, Maduro’nun yakalanmasına dair gizli bilgileri kullanarak bahis oynayıp 400 bin dolardan fazla kazandığı iddiasıyla... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T09:50+0300

ABD’de görevli bir özel kuvvetler askeri, Venezuela’nın eski lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılmasına yönelik askeri operasyona ilişkin gizli bilgileri kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla suçlandı.ABD Adalet Bakanlığı, aktif görevdeki asker Gannon Ken Van Dyke hakkında içeriden bilgi kullanarak işlem yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu.400 bin dolardan fazla kazanç sağladıYetkililere göre Van Dyke, kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket üzerinden yaptığı işlemlerle 409 bin dolardan fazla kazanç elde etti.Savcılık, askerin Aralık 2025’te hesap açarak Venezuela ve Maduro’ya ilişkin bahislerde bulunduğunu, bu süreçte “kamuya açıklanmamış gizli askeri bilgilere” erişimi olduğunu belirtti.'Operasyon öncesi bahis oynadı'ABD güçleri, 3 Ocak 2026’da Caracas’ta düzenlenen gece operasyonuyla Maduro ve eşi Cilia Flores’u gözaltına alarak New York’a götürmüştü. “Operation Absolute Resolve” (Mutlak Kararlılık Operasyonu) adı verilen operasyonun planlama ve icra sürecinde görev aldığı belirtilen Van Dyke’ın, operasyonun zamanlaması ve sonucu üzerine bahis oynadığı iddia edildi.Suçlamalar yöneltildiİddianamede Van Dyke’a şu suçlamalar yöneltildi:ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, bunun “federal yasalar kapsamında açık bir içeriden bilgiyle işlem” olduğunu vurguladı.Polymarket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli işlemleri tespit ettikten sonra durumu yetkililere bildirdiklerini ve soruşturmayla iş birliği yaptıklarını belirtti.Trump: İnceleyeceğimABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili soruya “haberdar olmadığını” ancak inceleyeceğini söyledi.Trump ayrıca tahmin piyasalarına ilişkin endişelere değinerek, “Dünya giderek bir kumarhaneye dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

