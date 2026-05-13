Putin ve Berdimuhammedov, Rusya-Türkmenistan stratejik ortaklığını görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik konuları görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede ticari-ekonomik ve insani alanlardaki işbirliğinin yanı sıra, ekim ayında Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek BDT Zirvesi'nin önemi de vurgulandı.
Açıklamada, “Rusya-Türkmenistan stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine ve ticari-ekonomik, kültürel-insani ve diğer alanlardaki işbirliğine ilişkin güncel konular ele alındı” denildi.
Tarafların ayrıca, ekim ayında Türkmenistan başkanlığında yapılacak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısının önemine vurgu yaptığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Berdimuhammedov’un görüşme sırasında Kazan’da bulunduğu kaydedildi.