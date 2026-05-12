Putin: Oreşnik sistemi, nükleer savaş başlıklarıyla donatılabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik hipersonik füze sisteminin nükleer savaş başlıklarıyla donatılabileceğini bir kez daha vurguladı.



Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı'nın raporunu dinleyen Devlet Başkanı Putin'in öne çıkan açıklamaları:



🔴Rusya, ABD'nin ABM (Anti Balistik Füze) Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından stratejik güvenliğini sağlamayı düşünmek zorunda kaldı



🔴Poseidon sistemi ve Burevestnik füzesi üzerindeki çalışmalar tamamlanma aşamasında



🔴Sarmat, dünyadaki en güçlü füze sistemi, toplam gücü herhangi bir Batılı muadilinin 4 katından da fazla



🔴Kinjal füzesini geliştirme çalışmaları devam ediyor



🔴Sarmat füze sistemi, 2026 sonunda orduda göreve başlayacak