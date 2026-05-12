Putin: Oreşnik sistemi, nükleer savaş başlıklarıyla donatılabilir
Rus komutanlarla toplantı yapan Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın son geliştirdiği silah sistemlerine yeniden mercek tuttu. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T17:01+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik hipersonik füze sisteminin nükleer savaş başlıklarıyla donatılabileceğini bir kez daha vurguladı.Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı'nın raporunu dinleyen Devlet Başkanı Putin'in öne çıkan açıklamaları:🔴Rusya, ABD'nin ABM (Anti Balistik Füze) Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından stratejik güvenliğini sağlamayı düşünmek zorunda kaldı🔴Poseidon sistemi ve Burevestnik füzesi üzerindeki çalışmalar tamamlanma aşamasında🔴Sarmat, dünyadaki en güçlü füze sistemi, toplam gücü herhangi bir Batılı muadilinin 4 katından da fazla🔴Kinjal füzesini geliştirme çalışmaları devam ediyor🔴Sarmat füze sistemi, 2026 sonunda orduda göreve başlayacak
