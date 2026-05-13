https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/putin-brics-yeni-kalkinma-bankasi-baskani-rousseff-ile-gorustu-1105714841.html
Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Rousseff ile görüştü
Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Rousseff ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştirdi. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T22:28+0300
2026-05-13T22:28+0300
2026-05-13T22:28+0300
dünya
vladimir putin
dilma rousseff
brics
brics kalkınma bankası
kremlin
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089523299_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_ded394ad3154b856cf0d26c4c949daf9.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff’i Kremlin’de kabul etti. Görüşmenin gündeminde, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticaretin artırılması ve bankanın gelecekteki faaliyetleri yer aldı.Rousseff'in ziyareti, 14-15 Mayıs tarihlerinde ilk kez Moskova'da düzenlenecek olan bankanın Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında gerçekleşti.Putin ile Rousseff, en son geçen yıl haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) marjında bir araya gelmişti. Görüşmede, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticari ve finansal işlemlerin artırılması, ödemeler ve yatırımlar için dijital bir platform oluşturulması, bankanın üye sayısının genişletilmesi ve yeni ortakların sisteme dahil edilmesi gibi başlıklar ele alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/lavrov-abd-dunya-enerji-piyasasini-kontrol-ederek-tahakkum-kurmayi-hedefliyor-1105692746.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089523299_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_a37f3656a327ca18f6a7226a43a65277.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, dilma rousseff, brics, brics kalkınma bankası, kremlin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, moskova
vladimir putin, dilma rousseff, brics, brics kalkınma bankası, kremlin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, moskova
Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Rousseff ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff’i Kremlin’de kabul etti. Görüşmenin gündeminde, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticaretin artırılması ve bankanın gelecekteki faaliyetleri yer aldı.
Rousseff'in ziyareti, 14-15 Mayıs tarihlerinde ilk kez Moskova'da düzenlenecek olan bankanın Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında gerçekleşti.
Putin ile Rousseff, en son geçen yıl haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) marjında bir araya gelmişti. Görüşmede, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticari ve finansal işlemlerin artırılması, ödemeler ve yatırımlar için dijital bir platform oluşturulması, bankanın üye sayısının genişletilmesi ve yeni ortakların sisteme dahil edilmesi gibi başlıklar ele alınmıştı.