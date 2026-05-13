Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Rousseff ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştirdi. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff’i Kremlin’de kabul etti. Görüşmenin gündeminde, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticaretin artırılması ve bankanın gelecekteki faaliyetleri yer aldı.Rousseff'in ziyareti, 14-15 Mayıs tarihlerinde ilk kez Moskova'da düzenlenecek olan bankanın Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında gerçekleşti.Putin ile Rousseff, en son geçen yıl haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) marjında bir araya gelmişti. Görüşmede, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticari ve finansal işlemlerin artırılması, ödemeler ve yatırımlar için dijital bir platform oluşturulması, bankanın üye sayısının genişletilmesi ve yeni ortakların sisteme dahil edilmesi gibi başlıklar ele alınmıştı.

