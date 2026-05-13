https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/putin-brics-yeni-kalkinma-bankasi-baskani-rousseff-ile-gorustu-1105714841.html
Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Rousseff ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştirdi. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T22:28+0300
22:28 13.05.2026
© Sputnik / Kristina KormilitsynaO presidente russo, Vladimir Putin, e a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Dilma Rousseff, em uma reunião à margem da 16ª cúpula do BRICS em Kazan.
O presidente russo, Vladimir Putin, e a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Dilma Rousseff, em uma reunião à margem da 16ª cúpula do BRICS em Kazan. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff’i Kremlin’de kabul etti. Görüşmenin gündeminde, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticaretin artırılması ve bankanın gelecekteki faaliyetleri yer aldı.
Rousseff'in ziyareti, 14-15 Mayıs tarihlerinde ilk kez Moskova'da düzenlenecek olan bankanın Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında gerçekleşti.
Putin ile Rousseff, en son geçen yıl haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) marjında bir araya gelmişti. Görüşmede, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimleriyle ticari ve finansal işlemlerin artırılması, ödemeler ve yatırımlar için dijital bir platform oluşturulması, bankanın üye sayısının genişletilmesi ve yeni ortakların sisteme dahil edilmesi gibi başlıklar ele alınmıştı.
