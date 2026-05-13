Peskov: Barış müzakerelerinin önünün açılması için Zelenskiy birliklerini Donbass'tan çekmeli

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ve Kiev arasındaki barış müzakerelerinin yeniden kurulabilmesi için Zelenskiy'in Donbass'taki birliklerini çekmesi gerektiği... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T14:22+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in barış müzakerelerine giden yolun açılması için Ukrayna ordusuna Donbass'tan ve Rusya'nın bölgelerinden çekilme emri vermesi gerektiğini vurguladı.🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Ukrayna çözümüne ilişkin müzakereler, çok sayıda önemli ayrıntı nedeniyle kaçınılmaz olarak çok zorlu geçecek🔴Vladimir Putin, Sarmat füzelerinin fırlatılmasına çok yüksek bir puan verdi🔴Bu, tüm ülke ve ülkenin önümüzdeki yıllardaki güvenliği için çok önemli bir olay🔴Rusya, Sarmat füzesinin testlerine ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir tepki almadı🔴Rusya, Ukrayna'da çözüm konusunda ABD'yle sürekli temas halinde🔴Ukrayna ile bilgi alışverişi ABD üzerinden yürütülüyor🔴Moskova ve Washington'ın, her iki ülkenin şirketleri için faydalı olacak pek çok karşılıklı yarar sağlayan projesi olabilir

