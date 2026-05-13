Peskov: Barış müzakerelerinin önünün açılması için Zelenskiy birliklerini Donbass'tan çekmeli
© AA / Sefa KaracanKremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ve Kiev arasındaki barış müzakerelerinin yeniden kurulabilmesi için Zelenskiy'in Donbass'taki birliklerini çekmesi gerektiği mesajını verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in barış müzakerelerine giden yolun açılması için Ukrayna ordusuna Donbass'tan ve Rusya'nın bölgelerinden çekilme emri vermesi gerektiğini vurguladı.
🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Ukrayna çözümüne ilişkin müzakereler, çok sayıda önemli ayrıntı nedeniyle kaçınılmaz olarak çok zorlu geçecek
🔴Vladimir Putin, Sarmat füzelerinin fırlatılmasına çok yüksek bir puan verdi
🔴Bu, tüm ülke ve ülkenin önümüzdeki yıllardaki güvenliği için çok önemli bir olay
🔴Rusya, Sarmat füzesinin testlerine ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir tepki almadı
🔴Rusya, Ukrayna'da çözüm konusunda ABD'yle sürekli temas halinde
🔴Ukrayna ile bilgi alışverişi ABD üzerinden yürütülüyor
🔴Moskova ve Washington'ın, her iki ülkenin şirketleri için faydalı olacak pek çok karşılıklı yarar sağlayan projesi olabilir
