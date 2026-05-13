Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya saldırı: Şüpheli yakalandı
Beyoğlu'nda Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı düzenlendi. Polis ekipleri, olayın ardından taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalarken, Torreira'nın sol... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T00:10+0300
2026-05-13T00:23+0300
Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bulunan bir kişi, Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'ya yumruk attı.Polis ekipleri, olayın ardından taksiyle kaçmaya çalışan 32 yaşındaki Y.Y. isimli şüpheliyi yakalarken, Torreira’nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edildi. Futbolcunun şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.Yapılan incelemede şüphelinin 'kasten yaralama' suçundan kaydı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.
00:10 13.05.2026 (güncellendi: 00:23 13.05.2026)
Beyoğlu’nda Lucas Torreira’ya yumruklu saldırı düzenlendi. Polis ekipleri, olayın ardından taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalarken, Torreira’nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edildi.
Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bulunan bir kişi, Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'ya yumruk attı.
Polis ekipleri, olayın ardından taksiyle kaçmaya çalışan 32 yaşındaki Y.Y. isimli şüpheliyi yakalarken, Torreira’nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edildi. Futbolcunun şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede şüphelinin 'kasten yaralama' suçundan kaydı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.
