Lavrov: Rusya ve ABD arasında hiçbir ortak proje uygulanmıyor
09:49 13.05.2026 (güncellendi: 09:50 13.05.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidin
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD lideri Trump’ın göreve gelmesinin ardından iki ülke arasındaki potansiyel işbirliğine dair olumlu söylemlere rağmen iki ülkenin hiçbir ortak projesinin hayata geçirilmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT India televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trumpdöneminde Rusya ve ABD’nin farklı düzeylerde temaslarını sürdürdüğünü ancak bu diyaloğun somut sonuçlara dönüşmediğini dile getirdi.
Lavrov, bu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Rusya ve ABD'nin karşılıklı yarar sağlayan modern, teknolojik, enerji ve diğer alanlardaki projeler için devasa perspektiflere sahip olduğuna dair çok sayıda doğru söz sarf ediliyor. Ancak fiiliyatta hiçbir şey olmuyor."
Dışişleri Bakanı’nın Açıklamalarından Öne Çıkan Diğer Başlıklar:
Dünya, tüm meselelerin, uluslararası hukuka saygı duyulmadan kaba kuvvetle çözüldüğü dönemlere geri dönüyor.
Ukrayna, Rusya'da hiçbir askeri hedef bulunmayan sivil yerleşim alanlarına provokatif saldırılar düzenliyor.
ABD, Venezuela’nın daha önce Rus şirketi Rosneft ile yürüttüğü petrol işbirliği üzerinde kontrol kurmaya çalışıyor.
Trump yönetimi, selefi Biden’ın mirası olarak değil, doğrudan kendi iradesiyle Rusya’yı ekonomik olarak “cezalandırmak” istiyor.
Körfez’deki çatışmanın dünya ekonomisine verdiği zararın, çatışma hemen şimdi dursa bile 2026 yılı içinde telafi edilmesi mümkün görünmüyor.
Babülmendep Boğazı'nda olası bir çatışmanın patlak vermesi durumunda, küresel enerji sektörü ölçülemez bir zarar görür.