https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/lavrov-abd-kuzey-akim-boru-hatlarini-ucuza-kapatmak-istiyor-1105690431.html

Lavrov: ABD, Kuzey Akım boru hatlarını ucuza kapatmak istiyor

Lavrov: ABD, Kuzey Akım boru hatlarını ucuza kapatmak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Avrupa şirketlerine ait Kuzey Akım hisselerini düşük maliyetle satın alarak boru hatlarını onarmayı ve enerji akışını... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T09:14+0300

2026-05-13T09:14+0300

2026-05-13T09:15+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

abd

kuzey akım

almanya

avrupa

joe biden

seymour hersh

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT India kanalına verdiği röportajda, 2022 yılında patlatılan Kuzey Akım boru hatlarının geleceğine dair Washington'ın niyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD'nin stratejisinin boru hatlarını Avrupa’dan ucuza devralmak olduğuna dikkat çekti.‘Değerinin çok altında almak istiyorlar’Rus diplomat, ABD’nin patlatılan botu hatları onarma planları yaptığını belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Fiyatları ABD dikte edecek’ABD'nin bu hamleyle hem Almanya'yı siyasi olarak kontrol altında tutmayı hem de enerji piyasasında mutlak hakimiyet kurmayı hedeflediğini dile getiren Lavrov, olası senaryoyu şu sözlerle özetledi:Ukrayna’dan geçen hatlar da takipteLavrov ayrıca, Washington'ın sadece deniz altındaki hatlarla değil, Ukrayna üzerinden geçen doğalgaz transit hatlarını da kontrol etme isteğini gizlemediğini sözlerine ekledi.Kuzey Akım patlamaları26 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç sabotaj ihtimalini dışlamamıştı. Rusya Başsavcılığı “uluslararası terör” davası açarken Moskova Batılı ülkeleri soruşturma verilerini paylaşmamakla suçlamıştı.Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, patlayıcıların 2022 yazında gerçekleştirilen Baltops tatbikatı sırasında ABD'li dalgıçlar tarafından yerleştirildiğini ve operasyon emrinin bizzat Başkan Joe Biden tarafından verildiğini iddia etmişti. Beyaz Saray bu iddiaları reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/sarmat-fuzesi-dengeleri-degistiriyor-abd-hegemonyasi-donemi-kapaniyor-mu-1105689712.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, kuzey akım, almanya, avrupa, joe biden, seymour hersh, sabotaj