Lavrov: ABD, Kuzey Akım boru hatlarını ucuza kapatmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Avrupa şirketlerine ait Kuzey Akım hisselerini düşük maliyetle satın alarak boru hatlarını onarmayı ve enerji akışını... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
09:14 13.05.2026 (güncellendi: 09:15 13.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Avrupa şirketlerine ait Kuzey Akım hisselerini düşük maliyetle satın alarak boru hatlarını onarmayı ve enerji akışını kontrol etmeyi planladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT India kanalına verdiği röportajda, 2022 yılında patlatılan Kuzey Akım boru hatlarının geleceğine dair Washington'ın niyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD'nin stratejisinin boru hatlarını Avrupa’dan ucuza devralmak olduğuna dikkat çekti.
‘Değerinin çok altında almak istiyorlar’
Rus diplomat, ABD’nin patlatılan botu hatları onarma planları yaptığını belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Şu anda Amerikalıların havaya uçurulan iki boru hattını, yani Kuzey Akım'ı nasıl onarmayı planladığına bir bakın. Üstelik Joe Biden döneminde Amerikalılar bu hatların asla çalışmayacağını ilan etmişti. Şimdi de patlamalardan Ukraynalıları sorumlu tutuyorlar. ABD, Avrupalı şirketlere ait olan payı değerinin yaklaşık onda biri fiyatına satın almak istiyor."
‘Fiyatları ABD dikte edecek’
ABD'nin bu hamleyle hem Almanya'yı siyasi olarak kontrol altında tutmayı hem de enerji piyasasında mutlak hakimiyet kurmayı hedeflediğini dile getiren Lavrov, olası senaryoyu şu sözlerle özetledi:
"Eğer bunu başarırlarsa, Almanların 'ulusal onurlarını' geri kazanmalarına ve bu gaz hattını tekrar kullanmalarına izin verecekler. Ancak bir farkla. Gaz fiyatları artık tedarikçi Rusya ile Almanya arasındaki bir anlaşmanın sonucu olmayacak. Fiyatları boru hattını Avrupalılardan satın alan Amerikalılar dikte edecek."
Ukrayna’dan geçen hatlar da takipte
Lavrov ayrıca, Washington'ın sadece deniz altındaki hatlarla değil, Ukrayna üzerinden geçen doğalgaz transit hatlarını da kontrol etme isteğini gizlemediğini sözlerine ekledi.
26 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç sabotaj ihtimalini dışlamamıştı. Rusya Başsavcılığı “uluslararası terör” davası açarken Moskova Batılı ülkeleri soruşturma verilerini paylaşmamakla suçlamıştı.
Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, patlayıcıların 2022 yazında gerçekleştirilen Baltops tatbikatı sırasında ABD'li dalgıçlar tarafından yerleştirildiğini ve operasyon emrinin bizzat Başkan Joe Biden tarafından verildiğini iddia etmişti. Beyaz Saray bu iddiaları reddetmişti.