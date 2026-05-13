'İsrail, Trump'ın İran'la kötü bir anlaşma yapabileceğinden endişeleniyor'
ABD medyasına göre İsrail, Trump'ın Tahran'la yapacağı anlaşmada 'İran'ın nükleer programını değiştirmeden bırakmasından' endişeleniyor. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD merkezli CNN'in İsrailli yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, İsrail yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la birkaç önemli konuya dikkat etmeden bir anlaşmaya varabileceğinden endişe duyuyor.Kaynaklar, olası bir anlaşmanın İran'ın nükleer programını değiştirmeden bırakması ve Tahran'ın bölgesel müttefikleri ile füze programı konusunu içermemesi durumunda İsrail'in İran'a karşı savaşı tamamlanmamış sayacağını belirtti.İsrailli yetkililerden biri CNN'e verdiği demeçte, "Asıl endişe, Trump'ın görüşmelerden yorulup son dakika tavizleriyle herhangi bir anlaşmayı imzalamasıdır" dedi.Kaynaklardan biri, İsrail'in İran'ın füze programı ve vekalet güçleri meselesinin 'muhtemelen gündemden kalktığını' düşündüğünü söyledi.CNN'e konuşan bir başka kaynak ise, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik potansiyel askeri planları koordine etmeye devam ettiğini, bu planların enerji tesislerine ve altyapıya yönelik saldırıları ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran liderliğinin hedef alınarak ortadan kaldırılmasını içerdiğini söyledi.
03:42 13.05.2026
