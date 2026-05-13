'İran, 5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyecek'
İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin 5 güven artırıcı şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur görüşmelere başlamayacağını açıkladı. İran'ın talepleri...
2026-05-13T00:57+0300
00:57 13.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin 5 güven artırıcı şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur görüşmelere başlamayacağını açıkladı. İran’ın talepleri arasında yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının tanınması yer aldı.
İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Tahran’ın ABD ile yeniden müzakere masasına oturması için belirlediği şartların 'asgari düzeyde güven oluşturucu garantiler' niteliğinde olduğunu söyledi.
Yetkili, İran’ın öne sürdüğü 5 temel ön koşulun kabul edilmemesi halinde Washington ile ikinci tur görüşmelerin başlamayacağını ifade etti.
İran’ın talepleri arasında tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının iade edilmesi, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının tanınması bulunuyor.
