https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/iran-5-guven-olusturucu-on-sart-yerine-getirilmeden-abd-ile-ikinci-tur-muzakerelere-girmeyecek-1105687654.html
'İran, 5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyecek'
'İran, 5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyecek'
Sputnik Türkiye
İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin 5 güven artırıcı şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur görüşmelere başlamayacağını açıkladı. İran’ın talepleri... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T00:57+0300
2026-05-13T00:57+0300
2026-05-13T00:57+0300
dünya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105514156_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d388f698e317cebabd1b587c1ba94299.jpg
İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Tahran’ın ABD ile yeniden müzakere masasına oturması için belirlediği şartların 'asgari düzeyde güven oluşturucu garantiler' niteliğinde olduğunu söyledi.Yetkili, İran’ın öne sürdüğü 5 temel ön koşulun kabul edilmemesi halinde Washington ile ikinci tur görüşmelerin başlamayacağını ifade etti.İran’ın talepleri arasında tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının iade edilmesi, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının tanınması bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/trump-cin-devlet-baskani-si-ile-uzun-bir-gorusme-yapacagim-1105686273.html
i̇ran
hürmüz boğazı
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105514156_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_dcb0943f79834c4d82064d9561b0a25f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, tahran
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, tahran
'İran, 5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyecek'
İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin 5 güven artırıcı şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur görüşmelere başlamayacağını açıkladı. İran’ın talepleri arasında yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının tanınması yer aldı.
İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Tahran’ın ABD ile yeniden müzakere masasına oturması için belirlediği şartların 'asgari düzeyde güven oluşturucu garantiler' niteliğinde olduğunu söyledi.
Yetkili, İran’ın öne sürdüğü 5 temel ön koşulun kabul edilmemesi halinde Washington ile ikinci tur görüşmelerin başlamayacağını ifade etti.
İran’ın talepleri arasında tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının iade edilmesi, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının tanınması bulunuyor.