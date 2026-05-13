'İran, 5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyecek'

İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin 5 güven artırıcı şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur görüşmelere başlamayacağını açıkladı. İran’ın talepleri... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T00:57+0300

İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Tahran’ın ABD ile yeniden müzakere masasına oturması için belirlediği şartların 'asgari düzeyde güven oluşturucu garantiler' niteliğinde olduğunu söyledi.Yetkili, İran’ın öne sürdüğü 5 temel ön koşulun kabul edilmemesi halinde Washington ile ikinci tur görüşmelerin başlamayacağını ifade etti.İran’ın talepleri arasında tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının iade edilmesi, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının tanınması bulunuyor.

