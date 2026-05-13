İran: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hazır
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara “ders verici şekilde” karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara “ders verici şekilde” karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. İran medyasına açıklamalarda bulunan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise İran'ın şartları onaylanmadan ABD ile ikinci tur müzakerelerin gerçekleşmeyeceğini aktarmıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek sert mesaj verdi.
Kalibaf’ın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İran’ın savunma kapasitesine vurgu yapıldı. Paylaşımda yer alan görselde, sembolik olarak Hürmüz Boğazı kıyısında konuşlandırılmış hava savunma sistemleri ve füzelere yer verildi.
Görselin üzerinde ise “Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır” ifadeleri kullanıldı.
İran medyası: Şartlar yerine getirilmeden 2. tur müzakereler gerçekleşmeyecek
İran'ın Fars haber ajansına açıklamalarda bulunan bir yetkili, Tahran yönetiminin 5 güven artırıcı şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur görüşmelere başlamayacağını belirtiyor.
İran'ın talepleri arasında tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının iade edilmesi, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının tanınması bulunuyor.
ABD basını: İsrail endişeli
Öte yandan ABD medyasında yer alan bazı haberlerde İsrail'in ABD ve İran arasında yapılan anlaşmada 'İran'ın nükleer programını değiştirmeden bırakmasından' endişelendiği belirtiliyor.