https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/trump-cin-devlet-baskani-si-ile-uzun-bir-gorusme-yapacagim-1105686273.html

Trump: Çin Devlet Başkanı Şi ile uzun bir görüşme yapacağım

Trump: Çin Devlet Başkanı Şi ile uzun bir görüşme yapacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran konusunu kapsamlı şekilde görüşeceğini açıkladı. ABD’nin İran konusunda dış desteğe ihtiyaç... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T22:46+0300

2026-05-12T22:46+0300

2026-05-12T22:46+0300

dünya

abd

donald trump

şi cinping

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b63d09b9b2178cebf1b87b5e0b9d3a8.jpg

Beyaz Saray’dan Pekin’e hareketi öncesinde gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası bir savaş senaryosuna ilişkin Şi Cinping ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Şi’nin yıl sonuna doğru ABD’ye resmi ziyarette bulunacağını da söyledi.İran ile yapılacak olası anlaşmalara ilişkin ise Trump, “İran ile ancak iyi bir anlaşma olursa anlaşma yapacağız” ifadelerini kullandı.İngiltere siyasetine dair değerlendirmelerde de bulunan Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın 'uçurumun eşiğinde göründüğünü' ifade ederek, Starmer’a Kuzey Denizi’nde petrol arama faaliyetlerini artırmasını ve göç meselesinde daha kararlı adımlar atmasını tavsiye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/trump-bu-yil-rusyayi-ziyaret-edebilirim-1105685251.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, şi cinping, i̇ran