Trump: Çin Devlet Başkanı Şi ile uzun bir görüşme yapacağım
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran konusunu kapsamlı şekilde görüşeceğini açıkladı. ABD’nin İran konusunda dış desteğe ihtiyaç... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T22:46+0300
22:46 12.05.2026
© AA / Celal Güneş
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran konusunu kapsamlı şekilde görüşeceğini açıkladı. ABD’nin İran konusunda dış desteğe ihtiyaç duymadığını savunan Trump, 'İran'la iyi bir anlaşma olması halinde' anlaşacaklarını söyledi.
Beyaz Saray’dan Pekin’e hareketi öncesinde gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası bir savaş senaryosuna ilişkin Şi Cinping ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Şi’nin yıl sonuna doğru ABD’ye resmi ziyarette bulunacağını da söyledi.
İran ile yapılacak olası anlaşmalara ilişkin ise Trump, “İran ile ancak iyi bir anlaşma olursa anlaşma yapacağız” ifadelerini kullandı.
İngiltere siyasetine dair değerlendirmelerde de bulunan Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın 'uçurumun eşiğinde göründüğünü' ifade ederek, Starmer’a Kuzey Denizi’nde petrol arama faaliyetlerini artırmasını ve göç meselesinde daha kararlı adımlar atmasını tavsiye etti.
Trump: Bu yıl Rusya’yı ziyaret edebilirim
