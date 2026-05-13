Hulusi Akar: Yarından itibaren işi gücü, okulu bırakıp Çin'e gidin
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aksaray Üniversitesi’nde katıldığı programda gençlere Çin’i önerdi. Akar, Çin'in teknolojide çok ileri seviyede olduğunu... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
17:56 13.05.2026 (güncellendi: 18:17 13.05.2026)
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aksaray Üniversitesi’nde katıldığı programda gençlere Çin’i önerdi. Akar, Çin'in teknolojide çok ileri seviyede olduğunu belirtti.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliği tarafından Aksaray Üniversitesi'nde düzenlenen 'İhtisas Akademi' programında konuştu.
Yapay zeka ve teknoloji hakkında konuşan Başkan Akar, “Yarından itibaren işi gücü, okulu bırakıp annenize babanıza söyleyin ya da söylemeyin, Çin’e gidin. Çin teknolojide çok ilerledi. Orada 3-5 sene kalın” ifadelerini kullandı.