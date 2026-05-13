'Ev sahipliği oranındaki artış, rahatça ev alınabildiği anlamına gelmiyor'

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, TÜİK'in 2025 yılına ilişkin konut ve yaşam verilerini değerlendirdi. Aslan, Türkiye'de ev sahipliği oranının yüzde 57.1'e...

2026-05-13T15:18+0300

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin açıkladığı konut ve yaşam verileriyle ilgili konuştu. Türkiye’de ev sahipliği oranının yüzde 57.1’e yükseldiğini belirten Aslan, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 68.5 seviyesinde olduğunu söyledi.Kiracı oranının yüzde 27 olduğunu aktaran Aslan, kira ödemeden yaşayanların oranının ise yüzde 15 seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde maaş ve konut fiyatları arasındaki dengenin bozulduğunu söyleyen Aslan, gençlerin ev sahibi olmakta zorlandığını belirtti.‘Ev almak artık birçok kişi için erişilmez hale geldi’Aslan, kiraların yükselmesi ve ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının artmasının vatandaşları ev sahibi olmaya yönelttiğini ifade etti. “Eskiden ev almak zordu ama mümkündü” diyen Aslan, bugün özellikle 25-35 yaş aralığındaki birçok kişinin yüksek kira ve konut fiyatları nedeniyle ailesiyle yaşamaya devam ettiğini söyledi.Yüksek faizlere işaret eden Aslan, "Ev sahipliği oranındaki artış, toplumun rahatça ev alabildiği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Ev sahipliği oranındaki artışın herkesin rahatça ev alabildiği anlamına gelmediğini vurgulayan Aslan, ekonomistlerin artışın nedenleri arasında aile içi mülk devri, miras ve mevcut ev sahiplerinin ikinci ya da üçüncü konut yatırımlarını gösterdiğini belirtti.‘Her 5 haneden birinde yalnız yaşayan biri var’Aslan, TÜİK verilerine göre Türkiye’de tek kişilik hanelerin oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığını söyledi. Böylece her beş haneden birinde yalnız yaşayan bir kişinin bulunduğunu ifade eden Aslan; geç evlilik, boşanma oranlarının artması ve bireysel yaşam tercihlerinin bu tabloyu etkilediğini belirtti. Özellikle büyükşehirlerde yalnız yaşamın daha yaygın hale geldiğini söyleyen Aslan, ekonomik koşulların tek başına yaşamayı da zorlaştırdığını ifade etti.“Yalnız yaşamak için iyi bir gelir gerekiyor” diyen Aslan, kira, faturalar ve günlük yaşam giderlerinin tek maaşla karşılanmasının giderek güçleştiğini söyledi. Aslan ayrıca yalnız yaşamın özgürlük ve kişisel alan gibi avantajları bulunduğunu ancak yüksek yaşam maliyeti, yalnızlık hissi ve sosyal izolasyon gibi dezavantajları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

