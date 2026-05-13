Emekli Korg. Karakuş: Rusya kıtalar arası hedefleri vurma kabiliyetine sahip
Rusya, nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Sarmat”ın dünyanın en... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T12:54+0300
Rusya, nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Sarmat”ın dünyanın en güçlü füze sistemi olduğunu belirtti.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "Sarmat" kıtalararası balistik füzesinin başarılı test atışı hakkında bilgi verdi. Moskova, denemeyi “başarılı” olarak duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’da “Şeytan II” olarak adlandırılan füzeyi “dünyanın en güçlü füzesi” diye niteledi. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan, Karakuş Rusya’nın test ettiği füzeye ilişkin olarak şunları belirtti:
“Rusya’nın Kinzhal ve Oreşnik füzeleri vardı. Bu füzeler hava savunma sistemlerinden kaçınabilecek manevra kapasitesine sahipti. Bu füzeler ile Rusya kıtalar arası hedefleri vurma kabiliyetine sahip. Rusya yeni füze geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Kazakistan’daki test merkezini kullanabiliyor. Kutba doğru bu denemeleri gerçekleştirdiği için çok geniş bir atış kabiliyetine sahip. Tüm ülkelerin olduğu gibi Rusya’da silahlı kuvvetler açısından ne kadar kuvvetli olduğunu göstermek istiyor. Putin’de bunu zaman zaman yapıyor. Sarmat ile de daha önceden denemeler yapılmıştı. Kıtalar arasında bir füze, başlığı 7-8 parçaya bölünebiliyor. Bu nedenle önlenmesi, engellenmesi zor oluyor. Aynı zamanda savunma sistemlerinden manevra yaparak da kaçınabiliyor. Tüm dünyanı silahlandığı bir süreçte Rusya’da kendi gücünü artırmaya yönelik hamleler yapıyor bu denemeler ile. İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş döneminde bombardıman uçakları teknolojisi gelişmişti. Uçakların maliyetinin yüksekliği nedeniyle de artık ülkeler bu füze teknolojisine daha çok ağırlık veriliyor.”