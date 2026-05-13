https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/emekli-korg-karakus-rusya-kitalar-arasi-hedefleri-vurma-kabiliyetine-sahip-1105697240.html

Emekli Korg. Karakuş: Rusya kıtalar arası hedefleri vurma kabiliyetine sahip

Emekli Korg. Karakuş: Rusya kıtalar arası hedefleri vurma kabiliyetine sahip

Sputnik Türkiye

Rusya, nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Sarmat”ın dünyanın en... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T12:54+0300

2026-05-13T12:54+0300

2026-05-13T12:54+0300

dünya

rusya

moskova

kazakistan

oreşnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076137390_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_67423a193082b8a4ecb5696c0b26af11.jpg

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "Sarmat" kıtalararası balistik füzesinin başarılı test atışı hakkında bilgi verdi. Moskova, denemeyi “başarılı” olarak duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’da “Şeytan II” olarak adlandırılan füzeyi “dünyanın en güçlü füzesi” diye niteledi. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan, Karakuş Rusya’nın test ettiği füzeye ilişkin olarak şunları belirtti:“Rusya’nın Kinzhal ve Oreşnik füzeleri vardı. Bu füzeler hava savunma sistemlerinden kaçınabilecek manevra kapasitesine sahipti. Bu füzeler ile Rusya kıtalar arası hedefleri vurma kabiliyetine sahip. Rusya yeni füze geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Kazakistan’daki test merkezini kullanabiliyor. Kutba doğru bu denemeleri gerçekleştirdiği için çok geniş bir atış kabiliyetine sahip. Tüm ülkelerin olduğu gibi Rusya’da silahlı kuvvetler açısından ne kadar kuvvetli olduğunu göstermek istiyor. Putin’de bunu zaman zaman yapıyor. Sarmat ile de daha önceden denemeler yapılmıştı. Kıtalar arasında bir füze, başlığı 7-8 parçaya bölünebiliyor. Bu nedenle önlenmesi, engellenmesi zor oluyor. Aynı zamanda savunma sistemlerinden manevra yaparak da kaçınabiliyor. Tüm dünyanı silahlandığı bir süreçte Rusya’da kendi gücünü artırmaya yönelik hamleler yapıyor bu denemeler ile. İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş döneminde bombardıman uçakları teknolojisi gelişmişti. Uçakların maliyetinin yüksekliği nedeniyle de artık ülkeler bu füze teknolojisine daha çok ağırlık veriliyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/putin-ekonomik-kalkinma-bakani-resetnikovdan-ulkenin-ekonomik-durumu-hakkinda-bilgi-aldi-1105684278.html

rusya

moskova

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

rusya, moskova, kazakistan, oreşnik