Putin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov’dan ülkenin ekonomik durumu hakkında bilgi aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov’u Kremlin’de kabul ederek ülkenin makroekonomik durumu ve büyüme görünümü... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T21:06+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov’la görüştü. Reşetnikov, Rus ekonomisinin son üç yılda reel olarak yüzde 10 büyüdüğünü, satın alma gücü paritesine göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumunu koruduğunu ve dış baskılara rağmen ekonomide istikrar ve toparlanma eğiliminin sürdüğünü söyledi.Reşetnikov, sunumunda Rus ekonomisinin son üç yıldaki performansına dikkat çekerek, son üç yılda ekonomide reel büyümenin yüzde 10 olduğunu ve bu yılın mart ayında yıllık büyüme hızının yüzde 1.8 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.Reel ücretlerdeki toparlanmaya da işaret eden Reşetnikov, iki ay önceki dönemde reel maaşların yüzde 8 arttığını belirterek Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın bu toparlanma eğiliminin nisan-mayıs aylarında da sürmesini beklediğini söyledi.Bununla birlikte, ekonominin döngüsel bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Reşetnikov, iş dünyasında mevcut duruma ilişkin kaygılar bulunduğunu anladığını belirterek, şunları kaydetti:Reşetnikov, bu çerçevede ekonomide istikrar sinyalleri alındığını, yılın ilk iki ayındaki GSYH daralmasının ardından büyümenin yeniden toparlanma eğilimine girdiğini ifade etti.Bakan, dış baskılara rağmen Rus ekonomisinin “kendini oldukça iyi gösterdiğini” vurgulayarak, ülkenin satın alma gücü paritesine göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumunu koruduğunu belirtti. Aynı zamanda, ithalatın GSYH içindeki payının belirgin biçimde azaldığını, bunun da Rusya ekonomisinin “büyük ölçüde kendi kaynak ve imkanlarına dayanarak” yoluna devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

