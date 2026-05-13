Dominik ABD'den sınır dışı edilecek bazı göçmenleri kabul edecek

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti, ABD'den sınır dışı edilecek "üçüncü dünya ülkeleri" vatandaşlarının bir kısmını kabul edeceğini bildirdi. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

New York Times gazetesinin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti, ABD'de gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin bir kısmının gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılan bir diğer Latin Amerika ülkesi oldu.Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'den sınır dışı edilecek bazı göçmenlerin ülkeye gönderilmesini kabul ettiğini duyurdu.ABD ile imzalanan "bağlayıcı olmayan mutabakat zaptı" kapsamında, sabıkası bulunanlar, refakatsiz çocuklar ve komşu ülke Haiti'den gelenler hariç "üçüncü dünya ülkeleri" vatandaşları, Dominik Cumhuriyeti'ne gönderilebilecek.Ülkeye gönderilen göçmenler "sınırlı sayıda" olacak ve Dominik Cumhuriyeti'nden "geçiş sürecinde" sayılacak.Ayrıca, bu kişilerin Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği sürede ve kendi ülkelerine gönderilme sürecinde "ABD'den mali ve operasyonel destek" alınacak.Dominik Cumhuriyeti'nin eski Washington Büyükelçisi Bernardo Vega, verdiği röportajda, anlaşmanın "kötü haber" olduğunu ve ABD'nin ülkeye "baskı yaptığını" gösterdiğini söyledi.ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin, El Salvador, Kosta Rika ve Panama gibi bölge ülkelerine getirilmesi bu ülkelerde yoğun inceleme ve hukuki süreçlere yol açmıştı.

