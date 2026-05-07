Yunan sahil güvenliğe suçlama: Göçmen botunu şiddet kullanarak geri ittiler
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan botun batma tehlikesi geçirmesinin ardından bir sivil toplum kuruluşu, Yunan sahil güvenliğini botu tehlikeye atmakla suçladı.
Yunan sahil güvenliğe suçlama: Göçmen botunu şiddet kullanarak geri ittiler

18:38 07.05.2026
© AP Photo / Michael SvarniasYunan Sahil Güvenlik
Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan botun batma tehlikesi geçirmesinin ardından bir sivil toplum kuruluşu, Yunan sahil güvenliğini botu tehlikeye atmakla suçladı.
Aegean Boat Report (Ege Bot Raporu) adlı Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu, Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan şişme botun Yunan sahil güvenliği tarafından geri itildiğini öne sürdü. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Göçmen botu su almaya başladı

Türk Sahil Güvenliği’nin açıklamasına göre olay, Midilli Adası’nın yaklaşık 30 kilometre açığında meydana geldi.
Göçmenleri taşıyan şişme botun kısmen battığı belirtilirken, denizde bulunan dört kişiyle birlikte toplam 43 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı ve insan kaçakçılığı şüphelisi bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

'Şiddet kullanarak geri ittiler'

Sivil toplum kuruluşu, bottaki kişilerden acil yardım çağrısı aldığını duyurdu.
Kuruluş açıklamasında, "Grup bize Yunan sahil güvenliği tarafından şiddet kullanılarak geri itildiklerini söyledi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre göçmenler, sahil güvenliğin bot motoruna zarar verdiğini ve botu denizde sürüklenmeye bıraktığını öne sürdü.
Yunanistan daha önce de benzer ‘geri itme’ suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Yunanistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.
Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre yıl başından bu yana Akdeniz’de en az 1.209 göçmen öldü ya da kayboldu.
