DEVA Partili Ekmen: Bahçeli ile Erdoğan arasında görüş ayrılığı var

Normal şartlarda iktidarın seçimi erken ne alacağına dair bir emare yok. Çünkü başta ekonomik göstergeler olmak üzere toplum tarafından problemli kabul edilen mevzuların birçoğundaki problemler olduğu yerde duruyor, hatta büyüyor. Atatürk seçmen bile %70 oranında ekonomideki ilişki şartı olumsuz olarak kodluyor. Süreç açısından büyük büyük laflar ve sözlerle bir süreç başlatıldı ama iş somut adımlara gelince orada bir tıkanma var ve anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasında da artık gizlenmeyecek bir görüş ayrılığı var. Bütün bunlara bakınca niçin baskın seçim yapsın emin değilim ama senaryo konuşulunca işte mutlak mutlanın ardından CHP içinde bir kaos yaratarak bir baskın seçimi filan. Yani geriye doğru bir baktığınızda transfer borsasıyla, seçim kanunlarıyla oynayarak, siyasetin genlerine müdahale ederek yapılan bütün girişimi seçmen sandığa mahkum etmiş. Böyle bir tarih var aslında Türkiye'nin hiç söylenmeyen. Geriye bakınca ANAP'ın ilk büyük seçim kaybı seçim kanunlarıyla oynadıktan sonra olmuş. Üzerimizden silindir geçti dediği Turgut Özal'ın. 367 krizi yargı gücüyle siyasete bir müdahaleydi ve AK Parti tarihinin en yüksek oyunu alarak geldi. Yani seçmen siyasete müdahaleyi reddetti. Burada anlatıldığı gibi bir erken seçim, bir baskın seçim falan 60 gündür. 60 günlük bir takvim de muhalefet açısından seçimlerde bir güç birliği, bir denge, bir karşı argüman oluşturmak için yeterlidir. Eğer siyasetin doğasıyla, kodlarıyla, yargı eliyle oynayıp mühendislik yaratmaya çalışanlar bir baskın seçimle bunu daha uzun erimli, 4 yıllık, 5 yıllık bir kazanca çevireceklerini düşünüyorlarsa bence orada da yanılıyorlar. Ali Babacan'ın böyle olası bir ortak adaylık için çok kuvvetli bir profil olduğunu düşünüyorum. Ekonomi yönetiminde Sayın Ali Babacan'ın dün pazar ziyaretindeydim. Evimizi, arabamızı o zaman aldık diyor vatandaş. Allah bir daha nasip ederse adam düzeltir diyor. CHP'yi birinci gösteren anket bile AK Parti'yi 30-32 bandında gösteriyorsa, Sayın Erdoğan'ı 38-42 bandında gösteriyorsa bu seçmen davranışını çözümleyip onun kaygı ve beklentilerine cevap veren bir dil, bir söylem ve bir kadro ortaya koyulursa tabii ki kazanmaz ama dağınık davranırsak. Seçmenin ikna edilmesi gereken bir kişi değil, terbiye edilmesi hatta yer yer had bildirmesi gereken kişi olarak kodlarsak adam bildiğini okursun. Yani bu 10 kişiden biri fikir değiştirdiğinde siyasi denklem değişecek.