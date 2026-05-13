Çekya’da kilisede tarihi hırsızlık: 800 yıllık kutsal emanet çalındı

Çekya’daki bir kiliseden, Aziz Zdislava’ya ait olduğuna inanılan yaklaşık 800 yıllık kafatası çalındı. Güvenlik kameraları, şüphelinin kutsal emaneti alıp... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T18:12+0300

Çekya’nın kuzeyindeki bir kilisede sergilenen ve Aziz Zdislava’ya ait olduğuna inanılan tarihi kafatası kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.Polis, olayın salı günü Jablonne v Podjestedi kentindeki Aziz Lawrence ve Aziz Zdislava Bazilikası’nda meydana geldiğini açıkladı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde siyah kıyafetli bir kişinin kafatasını eline alarak kilise sıraları arasında kaçtığı görüldü.800 yıllık kutsal emanet kaybolduÇalınan kafatasının, 1220-1252 yılları arasında yaşayan ve yoksullara yardımlarıyla tanınan Aziz Zdislava’ya ait olduğuna inanılıyor. Aziz Zdislava, 1995 yılında Papa II. Jean Paul tarafından aziz ilan edilmişti.Prag Başpiskoposu Stanislav Pribyl, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bu yıkıcı bir haber" dedi. Pribyl, "Bu kutsal emanet hacılar tarafından saygıyla ziyaret ediliyordu" ifadelerini kullandı.Yetkililer, tarihi eserin yalnızca maddi değil aynı zamanda dini ve tarihi açıdan da büyük önem taşıdığını belirtti.Polis ilk açıklamada şüphelinin erkek olduğunu duyurdu. Ancak daha sonra güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelendiği ve şüphelinin kimliğinin henüz kesinleşmediği açıklandı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

