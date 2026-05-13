'Casusluk' davasında ara karar açıklandı: Tutukluluk halleri devam edecek mi?
2026-05-13T14:54+0300
merdan yanardağ, ekrem i̇mamoğlu, necati özkan, türkiye, casusluk
14:54 13.05.2026 (güncellendi: 15:10 13.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk iddiasıyla yargılandığı davada tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davada üçüncü celse bugün görüldü.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Ara mütalaada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu savunuldu. Aynı zamanda atılı suçun vasfı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süreyle atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olduğu belirtildi.
İmamoğlu ile birlikte 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk haline devam kararı verdi.
Dava 6 Temmuz'a ertelendi.