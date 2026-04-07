Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/ekrem-imamoglu-hakkinda-bir-sorusturma-daha-1104819566.html
Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094834222_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3752bc03b138e3c34f4ae8e0f0034e28.jpg
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094834222_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_3ffb4acba222cedd267f7d672b595984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
09:16 07.04.2026
© Emin SansarEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
© Emin Sansar
Abone ol
Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İmamoğlu ne demişti?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
TÜRKİYE
Dün, 23:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала