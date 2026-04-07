Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T09:16+0300

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.İmamoğlu ne demişti?Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

