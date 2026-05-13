https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/burcu-gunes-kendisine-ruh-hastasi-diyen-irem-dericiye-dava-acti-tazminat-istiyor-1105692622.html
Burcu Güneş, kendisine 'ruh hastası' diyen İrem Derici'ye dava açtı: Tazminat istiyor
Burcu Güneş ve İrem Derici arasında sosyal medyada başlayan kavga adliyeye taşındı. Güneş kendisine 'ruh hastası' diyen İrem Derici'ye 250 bin liralık dava...
Burcu Güneş ve İrem Derici arasında sosyal medyada başlayan kavga adliyeye taşındı. Güneş kendisine 'ruh hastası' diyen İrem Derici'ye 250 bin liralık dava açtı.
İrem Derici ve Burcu Güneş arasında başlayan tartışma adliyelik oldu. Güneş, kendisine 'ruh hastası' diyen Derici'ye 250 bin liralık tazminat davası açarken 'büyük ızdırap çektim' dedi. Derici geçtiğimiz günlerde ödediği tazminatlar nedeniyle parasının kalmadığını söylemişti.

Tartışma sosyal medyada başladı

Habertürk'ün haberine göre, şarkıcı Burcu Güneş, Emre Altuğ'un albüm lansmanında Demet Akalın'ı sert bir şekilde eleştirince, İrem Derici, 'Sus ayol' paylaşımı yapmıştı. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma sosyal medyada büyümüş ve Derici, Güneş'e "Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sanıyor! Kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. Hırsından kabız olursun. Kakalak seni, renksiz kokusuz hıl hışır!" demişti.

Büyük üzüntü yaşadım diyerek dava açtı

Paylaşımın ardından Burcu Güneş adliyenin yolunu tutarak İrem Derici hakkında manevi tazminat davası açtı. Güneş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Derici'nin kendisi hakkında "Nasıl bir ruh hastası tüm sektör biliyor" sözlerinin kendisine yönelik olup küfür ve aşağılama mahiyeti taşıdığını belirtti. Kişilik haklarına zarar verme niyeti olan yazı sonrası ızdırap çekip büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Güneş, 250 bin TL manevi tazminat talep etti.
