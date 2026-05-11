https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/irem-derici-itiraf-etti-cok-pismanim-param-kalmadi-1105638282.html

İrem Derici itiraf etti: Çok pişmanım param kalmadı

İrem Derici itiraf etti: Çok pişmanım param kalmadı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı İrem Derici son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davaların çoğunu kaybettiğini ve tazminat ödemek zorunda kaldığını söyledi. 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T10:38+0300

2026-05-11T10:38+0300

2026-05-11T10:38+0300

yaşam

i̇rem derici

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093059309_0:12:761:440_1920x0_80_0_0_ccaad2bd5732f9d80d22be598dbd599d.jpg

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, açılan davalar nedeniyle yüklü miktarlarda tazminatlar ödemek zorunda kaldığını söyledi. Derici, "Çok pişmanım, param kalmadı" dedi. Ünlü isim yıllardır yanlış tedavi de gördüğünü anlattı. Eve sürekli kağıt geliyorHabertürk'ün haberine göre, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin başı açılan tazminat davalarıyla dertte. Sosyal medyadaki fevri çıkışlarının kendisine pahalıya patladığını söyleyen ünlü isim, "Eve sürekli kağıt geliyor, birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye. Çok pişmanım, param kalmadı. Üç tane daha davam var." diye itiraf etti.Yıllarca yanlış ilaç kullanmışım Yıllardır hiçbir şeyi izleyemediğini ve odaklanma sorunu yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim uyku hastalığım varmış. Yıllarca yanlış ilaç veriyorlarmış. 39 yıldır uyumuyormuşum, çözeceğiz inşallah" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/unlu-oyuncu-wilma-ellesten-mobilya-devine-600-bin-liralik-tazminat-davasi--1105028847.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇rem derici