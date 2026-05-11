https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/irem-derici-itiraf-etti-cok-pismanim-param-kalmadi-1105638282.html
İrem Derici itiraf etti: Çok pişmanım param kalmadı
İrem Derici itiraf etti: Çok pişmanım param kalmadı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı İrem Derici son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davaların çoğunu kaybettiğini ve tazminat ödemek zorunda kaldığını söyledi. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T10:38+0300
2026-05-11T10:38+0300
2026-05-11T10:38+0300
yaşam
i̇rem derici
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093059309_0:12:761:440_1920x0_80_0_0_ccaad2bd5732f9d80d22be598dbd599d.jpg
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, açılan davalar nedeniyle yüklü miktarlarda tazminatlar ödemek zorunda kaldığını söyledi. Derici, "Çok pişmanım, param kalmadı" dedi. Ünlü isim yıllardır yanlış tedavi de gördüğünü anlattı. Eve sürekli kağıt geliyorHabertürk'ün haberine göre, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin başı açılan tazminat davalarıyla dertte. Sosyal medyadaki fevri çıkışlarının kendisine pahalıya patladığını söyleyen ünlü isim, "Eve sürekli kağıt geliyor, birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye. Çok pişmanım, param kalmadı. Üç tane daha davam var." diye itiraf etti.Yıllarca yanlış ilaç kullanmışım Yıllardır hiçbir şeyi izleyemediğini ve odaklanma sorunu yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim uyku hastalığım varmış. Yıllarca yanlış ilaç veriyorlarmış. 39 yıldır uyumuyormuşum, çözeceğiz inşallah" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/unlu-oyuncu-wilma-ellesten-mobilya-devine-600-bin-liralik-tazminat-davasi--1105028847.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093059309_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_30d010821673d8b433b374506b088df5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇rem derici
İrem Derici itiraf etti: Çok pişmanım param kalmadı
Ünlü şarkıcı İrem Derici son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davaların çoğunu kaybettiğini ve tazminat ödemek zorunda kaldığını söyledi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, açılan davalar nedeniyle yüklü miktarlarda tazminatlar ödemek zorunda kaldığını söyledi. Derici, "Çok pişmanım, param kalmadı" dedi. Ünlü isim yıllardır yanlış tedavi de gördüğünü anlattı.
Eve sürekli kağıt geliyor
Habertürk'ün haberine göre, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin başı açılan tazminat davalarıyla dertte. Sosyal medyadaki fevri çıkışlarının kendisine pahalıya patladığını söyleyen ünlü isim, "Eve sürekli kağıt geliyor, birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye. Çok pişmanım, param kalmadı. Üç tane daha davam var." diye itiraf etti.
Yıllarca yanlış ilaç kullanmışım
Yıllardır hiçbir şeyi izleyemediğini ve odaklanma sorunu yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim uyku hastalığım varmış. Yıllarca yanlış ilaç veriyorlarmış. 39 yıldır uyumuyormuşum, çözeceğiz inşallah" dedi.