İrem Derici itiraf etti: Çok pişmanım param kalmadı
Ünlü şarkıcı İrem Derici son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davaların çoğunu kaybettiğini ve tazminat ödemek zorunda kaldığını söyledi. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T10:38+0300
10:38 11.05.2026
Ünlü şarkıcı İrem Derici son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davaların çoğunu kaybettiğini ve tazminat ödemek zorunda kaldığını söyledi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, açılan davalar nedeniyle yüklü miktarlarda tazminatlar ödemek zorunda kaldığını söyledi. Derici, "Çok pişmanım, param kalmadı" dedi. Ünlü isim yıllardır yanlış tedavi de gördüğünü anlattı.

Eve sürekli kağıt geliyor

Habertürk'ün haberine göre, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin başı açılan tazminat davalarıyla dertte. Sosyal medyadaki fevri çıkışlarının kendisine pahalıya patladığını söyleyen ünlü isim, "Eve sürekli kağıt geliyor, birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye. Çok pişmanım, param kalmadı. Üç tane daha davam var." diye itiraf etti.

Yıllarca yanlış ilaç kullanmışım

Yıllardır hiçbir şeyi izleyemediğini ve odaklanma sorunu yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim uyku hastalığım varmış. Yıllarca yanlış ilaç veriyorlarmış. 39 yıldır uyumuyormuşum, çözeceğiz inşallah" dedi.
