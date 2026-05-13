Konkordato başvurularında sistem değişti
Konkordato süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile konkordato kapsamı genişledi. Ayrıca başvuru... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
Konkordato süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile konkordato kapsamı genişledi. Ayrıca başvuru sürecinde sunulan finansal tabloların belirli standartlara uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi.
Konkordato süreçlerine ilişkin uygulamalarda önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen şirketlerin başvuru sürecine yönelik yeni kurallar devreye alındı. Yeni dönemde, başvuru aşamasında sunulması gereken bilgi ve belgelerin kapsamı netleştirilirken, sürecin daha hızlı ve etkin ilerlemesine yönelik adımlar da düzenlemeye dahil edildi.

Konkordato standarda bağlanıyor

Yapılan değişikliklerin, konkordato başvurularında daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.
Düzenleme kapsamında ayrıca alacaklıların korunmasına ilişkin mekanizmaların güçlendirilmesi ve mahkeme sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor. Böylece hem borçlu şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hem de alacaklıların haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor. Yeni kuralların, konkordato uygulamalarında standartlaşmayı artırması ve süreçte yaşanan belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Kapsam genişletildi

Düzenlemeyle birlikte daha önce belirli şirket türleriyle sınırlı olan finansal raporlama çerçevesinin kapsamı genişletildi.
6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda artık bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da uygulama kapsamına dahil edildi. Buna göre bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerin finansal tabloları, “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı”na göre hazırlanacak. Bunun dışında kalan borçlular ise Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuata tabi olacak.

Denetim bildirim süresi yarıya düşürüldü

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise bildirim sürelerinde yapıldı. Konkordato talebinde bulunan borçlu ile bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na bildirilme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü.
