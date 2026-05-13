Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/borcamdan-kulakliga-kadar-her-sey-var-trenlerde-unutulanlar-acik-artirmada-1105703562.html
Borcamdan kulaklığa kadar her şey var: Trenlerde unutulanlar açık artırmada
Borcamdan kulaklığa kadar her şey var: Trenlerde unutulanlar açık artırmada
Sputnik Türkiye
TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı trenler ve raylı sistemlerde unutulan, bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T15:03+0300
2026-05-13T15:03+0300
türki̇ye
tren
eşya
ankara
sirkeci
başkentray
yüksek hızlı tren (yht)
tcdd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105330419_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_bb067794d3f1e1015c9623663c215cd7.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa çıkaracak.Satış kapsamında yüksek hızlı trenler (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar yer alacak.Kayıp eşyalar tek tek kayıt altına alınıyorTrenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.Yolcular tarafından bulunan ve görevlilere teslim edilen ürünler de kayıt altına alınıyor.Bulunan eşyalar; tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın türü ve ayırt edici özellikleri belirtilerek tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına gönderiliyor.Bir yıl boyunca muhafaza ediliyorAkar, kokar ve bozulabilir yiyecekler dışında kalan eşyalar, ilgili mevzuat kapsamında bir yıl süreyle muhafaza ediliyor.Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.İhale 20-21-22 Mayıs’ta yapılacakTCDD tarafından düzenlenecek açık artırma ihalesi, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda gerçekleştirilecek.YHT, Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar da satış listesinde yer alacak.Elektronikten tekstile yüzlerce ürün satılacakAçık artırmada:Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi ürünler yer alırken; karma kategoride şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri satışa sunulacak.Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler alıcı bulacak.Borcam ve drone takımı da unutulduTCDD verilerine göre trenlerde en çok unutulan eşya 1066 adet ile gözlük oldu.Bunun yanında:Listede ayrıca 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/kuryelerin-sadece-2-gunu-kaldi-src-belgesi-olmayan-kontak-kapatacak-1105702709.html
türki̇ye
ankara
sirkeci
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105330419_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_127868f48182d3839143b53d532d56d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tren, eşya, ankara, sirkeci, başkentray, yüksek hızlı tren (yht), tcdd
tren, eşya, ankara, sirkeci, başkentray, yüksek hızlı tren (yht), tcdd

Borcamdan kulaklığa kadar her şey var: Trenlerde unutulanlar açık artırmada

15:03 13.05.2026
© Hakan Mehmet ŞahinHalkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
© Hakan Mehmet Şahin
Abone ol
TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı trenler ve raylı sistemlerde unutulan, bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa sunacak. Gözlük, kulaklık, telefon ve şarj cihazlarının yanı sıra borcam, tencere, drone takımı ve mutfak robotu gibi dikkat çeken ürünler de ihale listesinde yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa çıkaracak.
Satış kapsamında yüksek hızlı trenler (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar yer alacak.

Kayıp eşyalar tek tek kayıt altına alınıyor

Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.
Yolcular tarafından bulunan ve görevlilere teslim edilen ürünler de kayıt altına alınıyor.
Bulunan eşyalar; tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın türü ve ayırt edici özellikleri belirtilerek tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına gönderiliyor.

Bir yıl boyunca muhafaza ediliyor

Akar, kokar ve bozulabilir yiyecekler dışında kalan eşyalar, ilgili mevzuat kapsamında bir yıl süreyle muhafaza ediliyor.
Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.

İhale 20-21-22 Mayıs’ta yapılacak

TCDD tarafından düzenlenecek açık artırma ihalesi, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda gerçekleştirilecek.
YHT, Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar da satış listesinde yer alacak.

Elektronikten tekstile yüzlerce ürün satılacak

Açık artırmada:
Elektronik
Karma eşya
Kıyafet ve tekstil kategorilerinde satış yapılacak.
Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi ürünler yer alırken; karma kategoride şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri satışa sunulacak.
Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler alıcı bulacak.

Borcam ve drone takımı da unutuldu

TCDD verilerine göre trenlerde en çok unutulan eşya 1066 adet ile gözlük oldu.
Bunun yanında:
783 kulaklık kutusu
545 şarj cihazı
294 kulaklık
78 şemsiye
21 şeker ölçme cihazı da kayıtlara geçti.
Listede ayrıca 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması dikkat çekti.
Moto kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
TÜRKİYE
Kuryelerin sadece 2 günü kaldı: SRC belgesi olmayan kontak kapatacak
14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала