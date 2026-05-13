Borcamdan kulaklığa kadar her şey var: Trenlerde unutulanlar açık artırmada

Sputnik Türkiye

TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı trenler ve raylı sistemlerde unutulan, bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa çıkaracak.Satış kapsamında yüksek hızlı trenler (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar yer alacak.Kayıp eşyalar tek tek kayıt altına alınıyorTrenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.Yolcular tarafından bulunan ve görevlilere teslim edilen ürünler de kayıt altına alınıyor.Bulunan eşyalar; tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın türü ve ayırt edici özellikleri belirtilerek tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına gönderiliyor.Bir yıl boyunca muhafaza ediliyorAkar, kokar ve bozulabilir yiyecekler dışında kalan eşyalar, ilgili mevzuat kapsamında bir yıl süreyle muhafaza ediliyor.Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.İhale 20-21-22 Mayıs’ta yapılacakTCDD tarafından düzenlenecek açık artırma ihalesi, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda gerçekleştirilecek.YHT, Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar da satış listesinde yer alacak.Elektronikten tekstile yüzlerce ürün satılacakAçık artırmada:Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi ürünler yer alırken; karma kategoride şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri satışa sunulacak.Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler alıcı bulacak.Borcam ve drone takımı da unutulduTCDD verilerine göre trenlerde en çok unutulan eşya 1066 adet ile gözlük oldu.Bunun yanında:Listede ayrıca 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması dikkat çekti.

