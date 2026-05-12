Motorine gece yarısı zam geldi
Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansıyor. ABD ve İran arasında anlaşma ihtimalinin girerek zayıflaması ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.Motorine zamGece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. Motorin fiyatları ne oldu?Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,37 liraya, Ankara'da 68,49 liraya, İzmir'de 68,77 liraya, doğu illerinde ise 70,22 liraya yükseldi.Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.
