İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Belediye duyurdu: Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Fatih Terim adına Sarıçam’da spor müzesi yapılacağını açıkladı. Eylül... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
türkiye, fatih terim, mhp, müze, stadyum, spor, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, galatasaray lisesi, galatasaray spor kulübü derneği, galatasaray sk
19:57 13.05.2026
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Fatih Terim adına Sarıçam’da spor müzesi yapılacağını açıkladı. Eylül ayında temeli atılması planlanan projede spor müzesi, spor merkezi ve çok amaçlı spor alanları yer alacak.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde Fatih Terim adına 'Fatih Terim Spor Müzesi' inşa edileceği duyuruldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hayata geçirilecek proje hakkında konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, kompleksin temelinin eylül ayında atılmasının planlandığını ve 2027 yılında hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.
Spor müzesi, spor merkezi ve spor parkının yer alacağı kompleksin dünya standartlarında inşa edileceğini ifade eden Başkan Uludağ, tesiste ayrıca 37 farklı branşın yapılabileceği kapalı spor salonlarının da bulunacağını açıkladı. Müzenin giriş tasarımında futbol sahası atmosferinden ilham alınacağı ve ziyaretçilere sahaya çıkma hissinin yaşatılmasının hedeflendiği belirtildi.
Futbol topundan esinlenilerek tasarlanan üç kubbeli müzede Fatih Terim’in Adana’daki ilk yılları, Galatasaray ve A Milli Takım’daki teknik direktörlük başarılarıyla özel yaşamına dair hatıra ve objeler sergilenecek.
