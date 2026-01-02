https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/galatasarayin-efsane-ismi-gokmen-ozdenaki-son-yolculuguna-ugurlayan-fatih-terim-son-konusmalarini-1102444655.html

Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak'ı son yolculuğuna uğurlayan Fatih Terim son konuşmalarını anlattı

Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak'ı son yolculuğuna uğurlayan Fatih Terim son konuşmalarını anlattı

Sputnik Türkiye

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanede hayatını kaybeden Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T15:03+0300

2026-01-02T15:03+0300

2026-01-02T15:03+0300

spor

gökmen özdenak

fatih terim

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102444499_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_18cd46bd7712018a065e491580bcb48a.jpg

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı. Özdenak için Rams Park'ta düzenlenen törene katılan Fatih Terim son konuşmalarını anlattı. Terim, geçen hafta telefonla görüştüklerini belirtirken, "Gökmen Özdenak bir hafta önce "Fato nasılsın?" diye gece 11.30-12.00'de beni aradı. Konuştuk biraz. Demek ki bize "Allah'a ısmarladık" diyormuş" dedi.Terim son konuşmalarını anlattıEvinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için düzenlenen törene ailesi ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. RAMS Park'ta düzenlenen törende Aspor'a konuşan Fatih Terim, Özdenak'la yaptıkları son konuşmayı şöyle anlattı: Türk futbolunda simge haline gelmiş bir futbolcumuzduGalatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Özdenak'ın Galatasaray'a büyük hizmetler verdiğini aktararak, "Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Kulübüne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/galatasarayin-eski-futbolcusu-gokmen-ozdenak-hayatini-kaybetti-1102398589.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökmen özdenak, fatih terim, galatasaray