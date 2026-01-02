Türkiye
Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak'ı son yolculuğuna uğurlayan Fatih Terim son konuşmalarını anlattı
Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak'ı son yolculuğuna uğurlayan Fatih Terim son konuşmalarını anlattı
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanede hayatını kaybeden Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı.
Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı. Özdenak için Rams Park'ta düzenlenen törene katılan Fatih Terim son konuşmalarını anlattı. Terim, geçen hafta telefonla görüştüklerini belirtirken, "Gökmen Özdenak bir hafta önce "Fato nasılsın?" diye gece 11.30-12.00'de beni aradı. Konuştuk biraz. Demek ki bize "Allah'a ısmarladık" diyormuş" dedi.

Terim son konuşmalarını anlattı

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için düzenlenen törene ailesi ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. RAMS Park'ta düzenlenen törende Aspor'a konuşan Fatih Terim, Özdenak'la yaptıkları son konuşmayı şöyle anlattı:

"Gökmen Özdenak bir hafta önce "Fato nasılsın?" diye gece 11:30-12:00'de beni aradı. Konuştuk biraz, "İyi olduğuna memnun oldum. Eve, eşine, çocuklarına, torunlarına selam söyle" dedi. Demek ki bize "Allah'a ısmarladık" diyormuş."

Türk futbolunda simge haline gelmiş bir futbolcumuzdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Özdenak'ın Galatasaray'a büyük hizmetler verdiğini aktararak, "Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Kulübüne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak." diye konuştu.
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanede hayatını kaybeden Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı.
Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı. Özdenak için Rams Park'ta düzenlenen törene katılan Fatih Terim son konuşmalarını anlattı. Terim, geçen hafta telefonla görüştüklerini belirtirken, "Gökmen Özdenak bir hafta önce "Fato nasılsın?" diye gece 11.30-12.00'de beni aradı. Konuştuk biraz. Demek ki bize "Allah'a ısmarladık" diyormuş" dedi.

Terim son konuşmalarını anlattı

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için düzenlenen törene ailesi ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. RAMS Park'ta düzenlenen törende Aspor'a konuşan Fatih Terim, Özdenak'la yaptıkları son konuşmayı şöyle anlattı:
"Gökmen Özdenak bir hafta önce "Fato nasılsın?" diye gece 11:30-12:00'de beni aradı. Konuştuk biraz, "İyi olduğuna memnun oldum. Eve, eşine, çocuklarına, torunlarına selam söyle" dedi. Demek ki bize "Allah'a ısmarladık" diyormuş."

Türk futbolunda simge haline gelmiş bir futbolcumuzdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Özdenak'ın Galatasaray'a büyük hizmetler verdiğini aktararak, "Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Kulübüne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak." diye konuştu.
