Avustralya'daki Trump Tower projesinin 'zehirli' marka sebebiyle iptal edildiği açıklandı

Avustralya'da yapılması planlanan ilk Trump Tower projesi iptal edildi. Projenin geliştiricisi, kararın arkasında Donald Trump markasının ülkede giderek... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

Avustralya'da planlanan ve yaklaşık 1,5 milyar Avustralya doları (1,1 milyar ABD doları) değerindeki dev Trump Tower projesi yalnızca üç ay önce duyurulmuştu. Queensland eyaletindeki Gold Coast’ta inşa edilmesi planlanan 91 katlı lüks otelin, 335 metre yüksekliğiyle Avustralya’nın en yüksek binası olması hedefleniyordu. Ancak proje sessiz sedasız rafa kaldırıldı. Trump Organization’ın internet sitesindeki proje detayları da kaldırıldı. Şirket sözcüsü, geliştirici firmanın yükümlülüklerini yerine getiremediğini öne sürdü.Projeyi geliştiren Altus Property Group ise bu iddiayı reddetti. Şirket, projenin tamamen iptal edilmediğini, yalnızca Trump markasıyla yolların ayrıldığını savundu.Altus Property Group CEO’su David Young yaptığı açıklamada, “İran savaşı ve yaşanan diğer gelişmeler nedeniyle Trump markası Avustralya’da giderek daha toksik bir hale geldi” dedi.Trump Organization cephesi ise farklı düşünüyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Kimberly Benza, projeden büyük heyecan duyduklarını ancak ortak firmanın mali yükümlülüklerini yerine getiremediğini söyledi.Gold Coast Belediye Başkanı Tom Tate ise belediyeye proje için resmi bir başvuru yapılmadığını belirterek, yaşananların tamamen iki özel şirket arasındaki ticari anlaşmazlık olduğunu söyledi.Proje ilk açıklandığında ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu ve Trump Organization Başkan Yardımcısı olan Eric Trump, bunun şirketin Avustralya’daki ilk resmi yatırımı olduğunu söylemiş ve projeyi “dünya çapında lüks bir markanın prestijini Avustralya’ya taşıyacak bir adım” olarak tanımlamıştı.

